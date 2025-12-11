Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la tarde con valores de entre 40% y 70%. En la noche disminuiría levemente a valores entre 10% y 40%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1001.6 hPa, viento norte a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 33°. Estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.

Para el sábado se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, sin precipitaciones. La mínima será de 21º y una máxima de 33º.

Finalmente, el domingo tendrá probabilidad de lluvias en toda su extensión, con chaparrones en la mañana y precipitaciones aisladas en la tarde-noche. La mínima será de 20º y una máxima de 30º.