Video
Charlotte Caniggia se sinceró al recordar su infancia: “No tuve padres presentes”
La mediática contó una dura realidad que le tocó vivir.
Charlotte Caniggia tocó un tema muy sensible durante su programa de streaming. Se refirió al trato que recibió durante su infancia por parte de sus padres, Mariana Nannis y Charlotte Caniggia.
"Viste que vas creciendo y decís, total mis papás no van a venir. No me sentía bien. No sentía ese apoyo de tus padres", contó la mediática.
"Necesitas que te digan ‘hija, qué bien lo hiciste, estabas hermosa’ y cómo no tenés eso, medio que te vas bajoneando y el autoestima se te va yendo para la mierda", reveló Charlotte.
Puede interesarte
Según pudo entender, toda esta situación le generó una falta de confianza en sí misma muy grande: "Y es difícil confiar en uno. No tuve padres presentes ni ahora, hoy en dia. Pero bueno, por lo menos tengo fans y me siento querida por ustedes".