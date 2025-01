Después de que Giuliano Vaschetto obtuviera el liderazgo de Gran Hermano (Telefe), y cambiara los planes de quienes buscaban vengarse, los jugadores tramaron nuevas estrategias para complicarle la placa al santafesino de cara a una nueva gala de nominación. En ese contexto, este miércoles, Santiago del Moro anunció que el juego cambiaría luego de que el teléfono rojo sonara en la casa. Así las cosas, la suerte benefició, o perjudicó, a Chiara Mancuso, quien dejó todo por atender el llamado y recibir el “beneficio”.

“Va a sonar el teléfono, quien atienda va a elegir a siete compañeros para que todos nominen cara a cara delante de la casa”, comentó el conductor antes de que el llamado resonara en Gran Hermano. Con sumo cuidado, y sin saber a lo que se enfrentaría, la joven nombró a Sandra Priore, Luz Tito, Petrona Fabiana Jerez, Claudio Dilorenzo, Santiago Algorta, Carlos Cali Tocco y Luciana Martínez. “Ojalá que el universo conspire a mi favor, que sea algo bueno”, dijo la hija del futbolista.

Con el suspenso en el aire, el conductor envió al resto de los participantes a nominar al confesionario. La primera en entrar fue Jenifer Lauría, quien volvió a destacar su objetivo de juego: “Con el liderazgo me cambió la nominación, no puedo votar a la persona que quiero porque es líder (Giuliano). Me quiero morir. Voy a darle dos votos a Chiara, no fue genuina conmigo, desde que volví es otra persona, se la pasa mal. La alegría que tenia la semana pasada no la tiene. Las disculpas que me pidió no las siento genuinas. Y el otro voto es para Katia, que está en Narnia, se la pasa acostada. Espero que esté en placa para que se despierte”.

Puede interesarte

Después fue el turno de Brian. “Voy a votar a Chiara y a Ulises. Quiero ver qué hace el líder. No tenemos muchos cartuchos para tirar, así que quiero ir a lo seguro. Así quedan dos o tres personas del lado de ellos, si no vamos a estar complicados”, afirmó. Justamente, quien le siguió fue el santafesino: “Le voy a dar dos votos a Petrona, considero que es fuerte, estoy tratando de hacer una placa complicada para Brian. Hay poca gente que considero que no me va a dar la espalda. La próxima es Martina, la consideraba de fierro pero ayer me expuso en el vivo de manera injusta. Lo que contó no fue lo que pasó. A mi me estaban pegando de todos lados y minutos antes le había dicho que la consideraba especial. Que diga eso me dolió bastante”.

El regreso de Jenifer Lauría provocó un desequilibrio dentro de la casa ya que alborotó a uno de los grupos. Su presencia generó una nueva fricción entre Giuliano, Chiara y la expareja de Ricardo Centurión. Quien también se vio envuelto fue Ulises, que se considera amigo de estos participantes. “Ha vuelto a la casa una persona que yo considero mi hermana, junto con Chiara y Nano. Le debo la lealtad que no tuve cuando no la bajé de placa. En ambas (Chiara y Jenifer) voy a tratar de encontrar el balance, aunque es difícil balancear dos bombas atómicas. Por eso voto a Martina (3), Lourdes (2), Luciana (1)”, dijo el cordobés, quien aprovechó el voto extra que le dio el líder.

La nominación de Santiago encendió las llamas en la casa y se cruzó con Juan Pablo y Claudio 👁️🔥



🔥 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/uCMaQ9hjQo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 16, 2025

Así las cosas, el resto de la casa nominó de la siguiente manera: Katia (Carlos y Chiara), Lourdes, aunque tenía voto anulado (Juan Pablo y Ulises), Juan Pablo (Martina, Luz y Lourdes), Martina (Carlos y Juan Pablo) y Sofía (Martina, Lourdes y Luciana).

Claudio votó a Jenifer y a Luciana pero ellas no se quedaron con ganas de decirle nada😱



🔥 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/qIwkPn1QZX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 16, 2025

Ante este panorama, Del Moro decidió revelar el beneficio que había obtenido Chiara. Fue así como Carlos debió pasar al frente y expresar sus votos (Jenifer y Katia). Sin embargo, el momento de mayor incomodidad fue cuando la propia Mancuso tuvo que exponer su juego: “Dos puntos a Jenifer, si bien no quiero pelear con ella por Nano, desde que llegó no para de tirarle palos a él y a mí. Vine a ganar y quiero ser fría, todo lo que me haga sentir incómoda lo voy a sacar. Ella cuenta con información de afuera. El otro punto se lo voy a dar a Martina”. Esto generó una nueva discusión con Jenifer.

Puede interesarte

Así, todos los mencionados anteriormente por Chiara debieron pasar al frente y exponer su decisión: Claudio (Jenifer y Luciana), Petrona (Juan Pablo y Carlos), Luciana (Claudio y Juan Pablo), Sandra (Juan Pablo y Katia), Santiago (Claudio y Juan Pablo), Luz (Juan Pablo y Carlos).

Después de una serie de discusiones y pases de factura, la votación final terminó de esta manera: Santiago y Brian fulminados. Martina (11), Juan Pablo (9), Carlos (6), Jenifer (6), Chiara (5), Lourdes (5), Claudio (4), Luciana (3), Katia (3), Luz (2), Petrona (2), Ulises (1). Dejando en la placa a ocho jugadores: Santiago, Brian, Martina, Juan Pablo, Carlos, Jenifer, Chiara y Lourdes.