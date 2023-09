Chloe Edgecombe, cantante y música que se presentó en Got Talent Argentina, pasó directamente a semifinales por el segundo botón dorado de La Joaqui y sin tener devolución alguna de su interpretación del clásico The House of the Rising Sun.

La artista canta desde pequeña, cuando incluso no solía hablar, y es hija de un canadiense y una argentina. En pandemia abrió su canal de Youtube que actualmente tiene más de 400 mil suscriptores.

Luego de la soberbia interpretación de Chloe, Joaqui les preguntó a sus compañeros del jurado si les parecía increíble lo hecho por la joven, y ante las respuestas afirmativas decidió apretar el botón dorado sin dudarlo ni un segundo.

Lizy Tagliani y la familia de Chloe subieron al escenario para celebrar con ella, y la cantante solo tuvo palabras de agradecimiento.

“Me parece espectacular que la Joaqui haya tomado la decisión que tomó. No había ni hay nada para decir, sos increíble realmente”, le dijo Abel Pintos a Chloe.

