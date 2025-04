Chris Martin, el líder de la banda Coldplay, se sumó a los tantos famosos que se sinceraron con su público y admitieron estar sufriendo algún problema de salud mental, así como en su caso es la depresión.

Los consejos de Chris Martin tras revelar que sufre depresión

Por esa razón, decidió compartir un video con sus seguidores donde revelaba: "Hola, soy Chris de la banda Coldplay. Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión. Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos".

De esta manera, el cantante empezó a enumerar una serie de acciones que a él lo ayudan con este padecimiento y que le podrían servir a alguien más: "Lo primero que quería decirte era hay una cosa que se llama escritura de forma libre en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí".

"Hay una cosa llamada propriocepción que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro. Básicamente hay un hombre llamado Jim Costello que hizo una cosa llamada el Método Costello. Eso es muy útil especialmente para los jóvenes con TDAH o autismo o cosas así", continuó comentando sus investigaciones.

Chris Martin, de Coldplay, anuncia que tiene depresión y da unos consejos para superarla pic.twitter.com/wsbpgEEDy5 — EL MUNDO (@elmundoes) April 16, 2025

También, aseguró: "La música de Johns Hopkins, música para la terapia psicodélica es increíble. Un libro llamado El enfoque del oxígeno que es excelente para respirar. Luego las películas son geniales. Hay una película que se llama Sing Sing que me encanta. Y hay una nueva artista que se llama Chloe Qisha. Su música me hace feliz".

"Hay gente bailando por allí. Mira están ensayando. Así que tal vez bailar también. De todos modos esas son algunas de las cosas que me están ayudando a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que estén ahí. Les mando mucho amor y si vienen a Seúl (lugar de su próximo concierto) nos vemos pronto", concluyó el artista.