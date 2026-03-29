Un crimen conmocionó a la localidad chubutense de Tecka, donde una mujer fue detenida acusada de haber asesinado a su marido de un disparo dentro de su casa. El episodio ocurrió en las últimas horas y es investigado por la Justicia.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut, fue la propia sospechosa quien se comunicó con la policía para alertar sobre la situación. En cuanto los efectivos llegaron al lugar, ella reconoció que le había disparado a su esposo en medio de un episodio que se desató cuando el hombre volvió al hogar alcoholizado.

Al momento de la intervención policial, la víctima aún se encontraba con vida, por lo que se dispuso su traslado de urgencia en ambulancia hacia la ciudad de Esquel. Sin embargo, murió poco antes de llegar al hospital.

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Tras el hecho, un equipo de la Fiscalía de Esquel se trasladó a la escena para iniciar las primeras pericias y avanzar con la investigación. También intervino personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) para abordar la situación.

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La mujer quedó detenida en una dependencia policial mientras se avanza en la causa. En los próximos días, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación.

En paralelo, los agentes buscan reconstruir la secuencia del ataque y determinar en qué contexto ocurrió el disparo.