La ciudad de Santa Fe transita este jueves 5 de febrero bajo condiciones de mucho calor y cielo mayormente nublado, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, sin lluvias previstas y con viento predominante del sector este.

Durante la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura que irá en aumento. Por la tarde se espera el pico térmico del día, con una máxima de 37°C, cielo parcialmente nublado y baja intensidad de viento, lo que puede acentuar la sensación de calor.

Hacia la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 32°C y sin probabilidad de precipitaciones.

En las primeras horas del día, Santa Fe registró 24,9°C, con 73% de humedad, presión atmosférica de 1004,8 hPa, viento del este a 13 km/h y buena visibilidad. El sol salió a las 6.32 y se pondrá a las 20.01.

Pronóstico extendido

De acuerdo al SMN, a partir del viernes se espera un leve descenso de las temperaturas, aunque el calor continuará siendo protagonista en la región.

Viernes: mínima de 25°C y máxima de 31°C, con condiciones más templadas en comparación con el jueves.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 31°C, con ambiente más agradable durante la mañana.

Domingo: mínima de 20°C y máxima de 35°C, con un nuevo ascenso térmico hacia la tarde.

Por el momento, no se prevén lluvias significativas para el fin de semana en la ciudad y alrededores. Desde el organismo nacional recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.