Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina durante las primeras horas, para luego presentar un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco, con condiciones estables y sin fenómenos significativos.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 9° y la máxima alcanzará los 19°. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.

El viento soplará entre leve y moderado, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, y luego disminuirán hacia la noche a valores de 7 a 12 km/h. La dirección predominante se mantendrá variable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de mayor apertura solar, lo que generará una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Ambiente fresco en las primeras horas, con leve mejora térmica hacia la tarde.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con cielo mayormente nublado, con mínima de 9° y máxima de 19°, sin probabilidades de precipitaciones. El viento se mantendrá leve, entre 7 y 12 km/h, con dirección variable.

Luego, el lunes continuará estable, con cielo parcialmente nublado, mínima de 12° y máxima de 19°, sin lluvias. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 km/h, con circulación variable.

Finalmente, el martes se mantendrá el buen tiempo en general, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°, y sin precipitaciones. El viento será leve, entre 7 y 12 km/h, con dirección variable.