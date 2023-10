El explosivo romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici puso en escena la escandalosa separación del intendente de Lomas de Zamora con Jésica Cirio, quien tampoco estaría sola.

Cinthia Fernández opinó muy picante de la modelo y conductora de La Peña de Morfi, en medio de las versiones de que estaría manteniendo una relación con un hombre llamado Elías.

“¡Qué rápido que consiguen chongo!”, expresó la panelista de Bien de Mañana, sin filtros

CINTHIA FERNÁNDEZ, FILOSA CON JÉSICA CIRIO

Fabián Doman: -Vamos a mencionar un nombre que nos dicen que no quiere ser mencionado.

Cinthia Fernández: -¡Cómo me la baja! ¡Por favor! No quiere ser mencionado. Si está con una famosa, eso ya es trucho, no querer que te mencionen…

Fabián Doman: -Elías Piccirillo si no querés que te mencionen no pongas un comentario abajo de la foto de Cirio, el 21 de julio…

Cinthia Fernández: -Son los que quieren figurar, pero dicen que no para aparentar.

Fabián Doman: -La foto de Jésica tiene 63 mil me gusta. Y dice Elias_Piccirillo dice: “Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños”.

Cinthia Fernández: -Me retiro, chicos. No le creo nada. Esto es una mentira absoluta.

Mariel Di Lenarda: -En su momento, recuerdo que en el debut del Pollo Álvarez, Estefi Berardi había mencionado que ella tenía una pareja. Y ella se ofendió.

Cinthia Fernández: -Se habló de un youtuber…

Fabián Doman: -Lo hubo.

Cinthia Fernández: -¡Qué rápido que consiguen chongo!