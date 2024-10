Cinthia Fernández hizo en las últimas horas un duro descargo contra la ex de Roberto Castillo, Daniela Vera Fontana, por burlarse de ella por no tener un título universitario.

A través de sus historias de Instagram, la modelo grabó varios videos desde adentro de su auto y comenzó expresando: “Hace tiempo me vengo aguantando, callando, respetando una situación y los tiempos de todos, y respetando a mi pareja sobre todo”.

“Se metió con mis hijas, de manera muy desagradable, y hoy se volvió a meter conmigo, como mamá, como mujer, y todo tiene un límite”, siguió la bailarina.

"¿Querés rebajar a una persona porque no tiene un título universitario? Realmente da asco, es patético, es una fotografía de la persona que lo está diciendo. En un país donde la gente tiene que tener tres trabajos, no uno, para vivir”, dijo sobre los dichos de Vera Fontana.

Y agregó: "En una sociedad donde la gente tiene que trabajar para vivir no le sobra el tiempo, no le sobra la plata y muchas veces por eso, no pueden ir a estudiar. Decir eso, desilusionar y decir ese mensaje es patético. Querer rebajar a una persona indicando que tener un título es cuestión de superioridad, es pésimo".

"En mi caso, yo no lo pude hacer; en mi caso, tuve una realidad económica muy difícil y no lo pude hacer. Hice un año, tuve que dejar, tuve que ir a laburar, tuve que priorizar muchísimas cosas. La vida me pegó duro. Fui mamá y me pegó más duro todavía", contó.

Luego, sostuvo: "No sé si un título me daría el orgullo que me da lo que conseguí como mamá y como mujer. Soy una máquina de laburar hace años. Pude darle de comer a mis hijas, mantenerlas, sacar a flote una casa después de haber pasado muchísimas cosas durísimas. No tengo un título, pero tengo el orgullo de haberme levantado de un pozo que no se lo deseo a nadie. Por eso no pude estudiar".

En otra parte, cuestionó a la ex de Roberto Castillo y disparó: “¿Vos qué hiciste con tu título? Con un título, ¿lograste sentarte en los canales de televisión? Porque yo me senté, pero a reclamar por un 50 por ciento que les correspondía de derechos a mis hijas. ¿Vos que te sentaste, a reclamar que te mantengan? Con ese título rogás que te contraten de todos lados".

“Imaginate todos los logros que tuve sin título, y sobre todo la experiencia de no tener que depender de nadie, enseñarles a mis hijas que siempre se puede, que siempre te tenés que levantar, que en la vida para conseguir algo hay que trabajar, hay que esforzarse, por más gris que esté el panorama”, remarcó.

"Hoy gracias a todo lo que logré tengo tiempo, tengo una mejor posición económica para saldar mi cuenta pendiente que es estudiar", reflexionó. Y cerró: "La vida me puso en el camino a un hombre que me ama y está orgulloso de mí, que me respeta y no quiere que sea su novia, quiere que sea su mujer, y eso no se consigue con ningún título. Te puedo asegurar que me siento con un posgrado de orgullo. Nadie me pagó la facultad, y dejé tirado un título para aparentar, que todo lo hice sola, y no la tuve fácil".