La modelo y panelista reveló que tuvo dos reuniones y estuvo cerca de ser diputada de La Libertad Avanza, pero que no se terminó dando porque “tuvieron problemitas”.

Aclaró que la oferta surgió a finales del año pasado y explicó el motivo detrás de la cancelación de las negociaciones en una entrevista.

La situación que precipitó el desacuerdo fue una pregunta que Fabián Doman le hizo en su momento en el programa Momento D sobre si le gustaría postularse como candidata en una lista de Milei.

Fernández explicó: “Se ofendieron porque salió en todos lados, se hizo público”. Añadió que no había compartido la información con Doman en ese momento: “Yo fui calladita, pero no sabía que vos sabías”.

Cinthia detalló que, si bien se llevaron a cabo dos reuniones, no llegó a aceptar oficialmente la propuesta: “No llegué a aceptar, simplemente me lo ofrecieron”.

Vale recordar que la mediática ya había incursionado en la política como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021, centrando su plataforma en temas relacionados con los derechos de madres e hijos.

Qué dijo Cinthia Fernández en 2022 sobre la propuesta de Javier Milei

Tras la consulta de Fabián Doman, Cinthia Fernández habló de su performance en las elecciones 2021 y de la posibilidad de ir en la misma lista que Milei.

“Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la Provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, había expresado Cinthia el año pasado cuando contó de la propuesta de Milei.