l ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, negó que se hayan registrado saqueos o intentos de saqueos en la ciudad de Santa Fe. Dos hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles encendieron las alarmas, con un robo de bebidas en una distribuidora en barrio Santa Rosa de Lima y otro en un frigorífico de Barranquitas. Sin embargo, el funcionario desmintió que los hechos hayan constituido "intentos de saqueos".

"Por la información preliminar con la que contamos, ambos episodios se trataron de robos en locales comerciales. De hecho, en uno de ellos (la distribuidora) no se llevaron alimentos, sino bebidas alcohólicas", planteó el Brilloni en diálogo con Notife. El ministro dijo, incluso, que no fueron grupos numerosos los que protagonizaron los ilícitos, sino que fueron "entre 4 y 6" personas las que ingresaron – por ejemplo- a la distribuidora. El titular de dicho local habló de "una docena" de personas que ingresaron a su comercio, y de "vecinos" que aguardaban en la calle; la describió como una situación no producto de la necesidad, sino de un grupo "organizado de aprovechadores".

"El objetivo era el robo", enfatizó nuevamente el ministro; "asaltos", asociados a la situación de inseguridad que padecen los principales centros urbanos. "No hemos tenido intentos de saqueos ni en la ciudad de Santa Fe ni en la provincia", volvió a decir.

Puede interesarte

Contexto

De todos modos, pese a confirmar que fueron asaltos, el ministro no desconoció el contexto en el que estos hechos se inscriben. En ese marco, describió lo sucedido en otras jurisdicciones como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires con presuntos intentos de saqueos que para la dirigencia "no fueron espontáneos, sino orquestados".

Sobre esa base, contó que desde la cartera a su cargo se mantiene un diálogo directo con los supermercadistas. "No desconocemos el contexto que estamos atravesando. Por eso, hemos establecido un canal de diálogo y estamos en contacto directo tanto con los propietarios de los supermercados como con las cámaras del sector para estar atentos a la situación", planteó. Del mismo modo, dijo que se mantiene una suerte de estado de alerta permanente desde las áreas de Desarrollo Social para asegurar contención, ante las demandas sociales que – reconoció- son cada vez "más crecientes".

Contingencia

Brilloni negó, en tanto, que en el Ministerio exista un "protocolo" de actuación para estos casos. "Lo que sí tenemos es un plan de contingencia que está elaborado y que identifica puntos sensibles, pero que sigue por ahora guardado en el archivo porque no estamos en una situación que amerite aplicarlo", sostuvo.

El ministro confirmó que en la actual coyuntura se ha reforzado la presencia policial y patrullaje no solamente en los lugares afectados por los asaltos durante la madrugada de este miércoles, sino "en supermercados y grandes cadenas de toda la provincia".