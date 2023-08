El humorista decidió hablar por primera vez mediante un mensaje de texto que le envió a su amigo, el Negro Oro.

Caramelito Carrizo y Coco Sily sorprendieron al mundo del espectáculo a anunciar su inesperado noviazgo, sin embargo, dos meses después nuevamente dejan boquiabierta a más de uno, pero esta vez al revelar que le pusieron punto final a su corta historia de amor.

Y es que al parecer la actriz habría tomado la decisión de finalizar con el humorista para volver con su expareja, Damián Giorgiutti. En la mañana de hoy viernes, Coco rompió el silencio a través de un mensaje que le envió a Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana y el conductor fue el encargado de leerlo.

"Coco me puso, ‘’Te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro’’, empezó leyendo el conductor, las palabras de su íntimo amigo y continuó: ‘’Pero no voy a salir porque me duele’’, aclaró, sobre el difícil momento que está atravesando debido a la ruptura con Cecilia.

‘’Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'", concluyó El Negro Oro. Para luego darle la palabra al panelista Juan Etchegoyen que reveló que habló con Coco Sily: ‘’Su palabra textual: '’Sí me separé, estoy bien. Gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema, mil disculpas'", manifestó.

Por qué se separaron Coco Sily y Caramelito Carrizo

En diálogo con Socios del Espectáculo, Cecilia ''Caramelito'' Carrizo contó por qué tomó la decisión de terminar su relación con Coco Sily: "Yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él, por las circunstancias de mi vida, que las venía viviendo desde diciembre cuando me separé", reveló.

Luego, develó que estaría volviéndolo a intentar con su expareja y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti: "Lo que sucede ahora es que estamos reanudando la relación con Damián. Este tiempo que pasó hizo que muchas cosas se puedan aclarar", cerró Caramelito Carrizo.