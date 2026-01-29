Hay conmoción en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, por la muerte de una persona que se desvaneció frente a una vivienda y rodó por las escaleras, hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

El hecho se registró en la noche del domingo 25 de enero en el barrio Primero de Mayo del municipio colombiano, en el que el fallecido fue identificado como Sergio de Jesús Toro Hurtado, de 64 años.

Sin embargo, la muerte del adulto mayor ha generado indignación ciudadana no solo por el deceso, sino por los hechos que sucedieron después.

En la grabación que fue publicada en las redes sociales, se observa cómo un primer hombre se acercó, revisó sus bolsillos y retiró objetos personales. Abandonó el lugar sin pedir ayuda ni alertar a servicios de emergencia.

No transcurrieron ni cinco minutos hasta que otro sujeto pasó por el sitio. Según los registros en video, este segundo individuo repitió la acción: volvió a inspeccionar los bolsillos del afectado y tomó aquello que encontró de valor.

Vecinos del sector, al advertir la inusual presencia del cuerpo, alertaron a la Policía, que llegó al lugar y verificó que Toro Hurtado no presentaba signos vitales. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelanta el examen forense para determinar la causa exacta del fallecimiento.

En redes sociales, los habitantes de Ocaña y otros usuarios expresaron malestar por la conducta de los individuos registrados en los videos. “Ya no respetan ni a los muertos. Se perdieron los valores”, “video más colombiano, imposible. Esa es la cultura de este país” y “el ladrón busca la ocasión” son algunos de los comentarios destacados en la publicación.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades analizan el material audiovisual y buscan establecer la identidad de los responsables de los hurtos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la muerte de Toro Hurtado fue instantánea tras la caída o si influyeron otros factores. Del mismo modo, la identidad del presunto ladrón sigue sin conocerse.

De otro lado, la creciente sensación de inseguridad ha impactado a los habitantes y trabajadores del barrio Normandía, ubicado en el noroccidente de Bogotá, tras una ola de robos perpetrados por un mismo individuo que, según denuncian los comerciantes, actuó tres veces en menos de una semana y fue captado por cámaras de seguridad.

En uno de los casos recientemente difundidos, el delincuente fue visto entrando a una droguería; de acuerdo con los videos que circulan, saltó la vitrina y cometió el robo sin mostrar dudas, para luego atacar también una carnicería cercana donde amenazó a la encargada.

Estos registros audiovisuales, compartidos por al menos tres negocios locales, han permitido identificar un modus operandi recurrente: el hombre ingresa con actitud despreocupada, simula interés en los productos y espera el momento adecuado para extraer un arma de fuego y exigir el dinero en efectivo.

La información aportada por los propios comerciantes revela que la descripción física del responsable —moreno, de cabello crespo y vestido de manera informal, en ocasiones con pantaloneta— coincide en todos los incidentes recientes.

Resaltaron además que podrían existir robos no reportados aún, por lo que convocaron a otros dueños de negocios a sumarse a una red de cooperación entre vecinos.

La tensión se refleja también en las redes sociales, donde circulan mensajes que evidencian frustración con las autoridades y con el sistema judicial.

“No le temen a ser famosos porque están 100% seguros de que si los atrapan, más se demora su judicialización que ellos en quedar libres… Nuestra justicia es un chiste con estos delitos... Lo mejor es la plomoterapia… esto soluciona de raíz”, expresó un internauta en la publicación del filme en las redes sociales.

La presión social se dirige especialmente hacia la Policía Metropolitana de Bogotá, a la que piden una presencia reforzada y acciones concretas tras la plena identificación del sospechoso. Paralelamente, solicitan a la ciudadanía mantener la vigilancia y denunciar cualquier movimiento sospechoso para prevenir más ataques.