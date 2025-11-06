Video
Colombia: se quiso colar en la fila del tren y terminó a las piñas con el personal de seguridad
El hecho ocurrió en una estación del Transmilenio de Bogotá cuando un hombre intentó evitar el pago del servicio.
La circulación de un video en redes sociales volvió a poner atención sobre la situación en el sistema de transporte masivo en Bogotá, tras un episodio que generó reacciones entre los usuarios y autoridades.
En redes sociales circula un video donde se observa una pelea entre un usuario y personal de vigilancia en una estación del sistema Transmilenio de Bogotá, presuntamente provocada por un intento de ingreso irregular.
El material audiovisual generó numerosas denuncias e indignación en diferentes plataformas digitales durante la jornada de este 5 de noviembre, según la información disponible.
El fenómeno de los colados en Transmilenio ha sido objeto de reiteradas denuncias en la capital colombiana.
De acuerdo con datos del mismo sistema, la evasión al pago continúa aun cuando la empresa ha implementado estrategias pedagógicas y desarrollado infraestructura específica para evitar estos actos.
La acción del hombre quedó grabada y causó indignación por parte de los internautas y de la empresa de transporte - crédito redes sociales.
Entre esas estrategias destacan las campañas informativas dirigidas a sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago, así como la instalación de puertas anticolados y torniquetes que cubren la totalidad de los ingresos en varias estaciones. Pese a estos esfuerzos, existen puntos del sistema donde los colados persisten, haciendo que la problemática se mantenga vigente en zonas específicas de la ciudad.