La circulación de un video en redes sociales volvió a poner atención sobre la situación en el sistema de transporte masivo en Bogotá, tras un episodio que generó reacciones entre los usuarios y autoridades.

En redes sociales circula un video donde se observa una pelea entre un usuario y personal de vigilancia en una estación del sistema Transmilenio de Bogotá, presuntamente provocada por un intento de ingreso irregular.

El material audiovisual generó numerosas denuncias e indignación en diferentes plataformas digitales durante la jornada de este 5 de noviembre, según la información disponible.

Puede interesarte

El fenómeno de los colados en Transmilenio ha sido objeto de reiteradas denuncias en la capital colombiana.

#MEVEB 🚨 "Me encanta vivir en Bogotá" ⚠️ Una impresionante pelea se registró en una estación de @TransMilenio entre un usuario y el personal de vigilancia, presuntamente por un intento de colarse. El hecho quedó registrado y generó indignación en varias plataformas digitales. pic.twitter.com/8S7UhvNmqC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 5, 2025

De acuerdo con datos del mismo sistema, la evasión al pago continúa aun cuando la empresa ha implementado estrategias pedagógicas y desarrollado infraestructura específica para evitar estos actos.

La acción del hombre quedó grabada y causó indignación por parte de los internautas y de la empresa de transporte - crédito redes sociales.

Puede interesarte

Entre esas estrategias destacan las campañas informativas dirigidas a sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago, así como la instalación de puertas anticolados y torniquetes que cubren la totalidad de los ingresos en varias estaciones. Pese a estos esfuerzos, existen puntos del sistema donde los colados persisten, haciendo que la problemática se mantenga vigente en zonas específicas de la ciudad.