Una mujer embarazada de 27 años fue víctima de un ataque armado en su vivienda ubicada en el municipio de Uribia, La Guajira, mientras compartía con otra mujer, la noche del domingo 22 de marzo de 2026.

Los hechos fueron registrados por dos cámaras de seguridad en las que quedó en evidencia la secuencia de los hechos. La primera estaba localizada en el interior de la vivienda, y otra, a un par de casas, en el barrio Venezuela.

Ambas mujeres estaban en el antepatio de la vivienda sentadas, mientras revisaban sus teléfonos celulares. De acuerdo con el registro audiovisual, un hombre, que se movilizaba en una motocicleta de color negro y cubría su rostro con un casco, llegó hasta la casa de Torres Barros, apuntó con el arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones.

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La afectada, identificada como Catherine Paola Torres Barros, recibió los impactos de bala detrás de su cabeza. Apenas sintió el primer impacto, la psicóloga, que se encuentra en el sexto mes de gestación, actuó con rapidez, tomó su abdomen con ambas manos y se tumbó boca abajo.

Tras el ataque, de acuerdo con el reporte de las autoridades, fue trasladada de urgencia a la Clínica Maicao, donde su estado de salud es estable, pese a que, de acuerdo con declaraciones conocidas por La FM., perdió su bebé . Al parecer, en el inmueble se encontraba varios familiares y fue la acompañante quien auxilió a la psicóloga.

🇨🇴 | La mujer de 27 años, con ocho meses de gestación, que fue atacada a disparos en su casa en La Guajira, Colombia, fue sometida a una cesárea de emergencia.



La bebé está a salvo, mientras ella lucha por su vida en una UCI. https://t.co/9uzqMDY6l5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Las autoridades adelantan investigaciones y analizan los registros de videovigilancia para identificar al responsable y esclarecer los móviles del atentado.

Según medios locales del municipio, en redes sociales afirman que Torres Barros es hija de la reconocida profesora Josefa Barros, una de las docentes más apreciadas de los colegios de Uribia.

Los videos de las grabaciones de seguridad se difundieron con rapidez en las redes sociales. Allí usuarios no dudaron en dejar sus comentarios. Algunos de ellos aseguraron, en redes sociales, que el hecho violento obedecería a un posible ajuste de cuentas que tendría un posible conflicto relacional como base.

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“Dicen las malas lenguas que estaba metida con un traqueto, le montó los cachos con otro traqueto y se la mandaron a cobrar (sic)”, escribió un usuario. También se leyó en la sección de comentarios de una de las publicaciones del video: ”El hecho si está sospechoso. Parece que tiene un aire de crimen pasional (sic)“; “En Valledupar hubo un caso donde atentaron contra una mujer embarazada y luego de las investigaciones se dio en cuenta que el esposo tenía una relación extramatrimonial y la amante también estaba embarazada y de la rabia y envidia mandó a matar a la esposa (sic)”; “Esta se comió el marido ajena Y la mandaron a quebrar no tengo pruebas pero tampoco dudas (sic)”.

Sin embargo, desde la Policía del departamento de La Guajira no se ha conocido ninguna hipótesis sobre los hechos.

Otros internautas enviaron sus buenos deseos tanto a la madre, como al bebé en gestación y alertaron a las autoridades este tipo de hechos relacionados con la inseguridad.

“Qué lastima que el ser humano actúe así de esa manera”; “Dios es grande y poderoso y la protegerá a ella y su bebé”.