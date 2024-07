Este domingo, desde las 17.10, el Club Atlético Colón de Santa Fe visitó a Almirante Brown por la fecha 22 del torneo de Primera Nacional.

Luego del empate de local frente a Atlanta, el rojinegro intentó sobreponerse ante la "Fragata" de los últimos partidos sin victorias. Pero no pudo: fue 0 a 0 en un partido trabado en el que durante varios minutos jugó con diez por la expulsión de Talpone. De todas formas, con este empate se mantiene en la cima de la Zona B.

En conferencia de prensa, Iván Delfino habló y comenzó diciendo: "Del juego no se puede hablar mucho, fue un partido trabado, arrancamos mejor en el segundo tiempo, vino la expulsión, el equipo se hizo más duro, intentamos, pero fue muy difícil jugar".

Sobre la decisión táctica al inicio del partido, reveló: "Siempre es bueno tener otras opciones, el equipo hasta con línea de cuatro no había sufrido ningún partido. Ibáñez siempre terminaba en diagonal y tenía buen juego aéreo, por eso lo pusimos a Antonini. Iba a jugar Hernán (Lópes) pero tuvo ese problemita físico".

En cuanto a los debuts de Genaro Rossi y Alan Forneris, dijo "Lo de Alan lo veníamos masticando, viene en evolución. Aprende mucho de sus compañeros. El tema de los refuerzos, Rossi estaba en la lista de lo que habíamos pedido. Tenemos que aprovechar su juventud y potencia física".

"Creo que tuvimos un par de corridas donde la pelota volvía, pero picaba mal, fue para los dos lados igual. No tuvimos fluidez, no creamos muchas situaciones", agregó el DT de Colón.

Más adelante, puntualizó: "Lo importante es llegar arriba en el final, la ansiedad nos lleva a anular la mente, tenemos que estar tranquilos. La bronca del final del año pasado todavía nos juega en contra. Esto va a ser largo, tenemos que acomodarnos, arremangarnos, y laburar".

Después, siguió analizando el empate ante Almirante Brown, y destacó: "Queríamos ganar sin saber los resultados de los otros partidos, nunca nos había pasado estar con un hombre menos. Y es un jugador que da más de lo que tiene. No pudimos estar claros adelante.

"Hay una base, una idea madre, hay que ir buscando alternativas, buscando cambios, y dándole diferentes maquillajes", remarcó cuando se lo consultó sobre la idea de juego de Colón.

Sobre el mercado de pases, en cuanto al balance, indicó: "Siempre uno espera algo más en todos los aspectos de la vida, pero fue lo que se pudo traer, hubo muchos que no pudieron y otros que no quisieron venir. La parte económica tiene su juego. Creo que tengo un equipo competitivo, un grupo de hombres, hay que meterle para adelante".

Se lo consultó sobre las condiciones futbolísticas de Oscar Garrido, y dijo: "Es lateral volante, marcador de punta, interno, está bien, con muchas ganas, con Genaro (Rossi)".

Luego, cuando se lo consultó sobre la incorporación de Kevin Colli, juvenil que viene de actuar en Athletico Paranaense, con inferiores hechas en Boca, respondió: "No lo conozco, no tengo idea.

Y cuando se lo consultó por las posibles vueltas de Andrew Teuten y José Neris, respondió: "El que no quiere estar que no esté. Teuten sabía que no iba a venir, a Neris le escribí y no contestó, acá van a estar lo que quieren estar".