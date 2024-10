En un nuevo programa de Bake Off Famosos (Telefe), Wanda Nara invitó a su hermana Zaira a conocer la cocina del programa. Con el ímpetu y la alegría que las caracteriza, la empresaria y la modelo recorrieron las diferentes estaciones del programa y dialogaron con los pasteleros. Sin embargo, una de las charlas más divertidas se dio con Eliana Guercio. Mientras la participante preparaba su mezcla, la conductora y la invitada la interrogaron con humor sobre el secreto para mantener una relación duradera con un futbolista.

Todo empezó cuando la cantante presentó a su hermana, a quien le expresó su amor: “Y para pasar esta tarde y divertirnos, porque de eso se trata el día de hoy. Invité a una persona que muchos de ustedes conocen. Empezó su carrera como conductora con el señor Mariano Iúdica y la terminó con Damián De Santo. Ahora le vamos a preguntar por qué. Le doy la bienvenida a lo más hermoso de mi vida, mi hermana Zaira Nara”. Tras una serie de aplausos, la empresaria se dirigió a todos los pasteleros: “Lo que es seguro es que nos vamos a divertir un montón. Ellos tienen que hacer una prueba muy difícil. Espero que no se distraigan con mi hermana, pero bueno, traje lo más divertido que tengo. Nos matamos”.

Ante este panorama, ambas se dirigieron hacia el área de trabajo de Guercio. La conversación surgió en un clima de complicidad y risas, donde Wanda presentaba a su hermana Zaira Nara como una de las grandes sorpresas del programa, mientras hacían bromas sobre el impacto que ella tendría en la concentración de los participantes. A pesar del ambiente relajado, no faltaron las reflexiones sobre las dificultades y logros que supone una relación con un futbolista, un tema que tanto Wanda como Eliana conocen bien por sus respectivas trayectorias junto a jugadores de alto perfil.

“Estás casada con un futbolista hace un millón de años”, comenzó diciendo Wanda. Ante la reacción positiva de Zaira, Eliana respondió: “No, 16 años″. Para sumarle humor a la charla, la modelo agregó: “Yo iba a decir, ¿cómo aguantaste?”. Entre risas, la conductora quiso saber el secreto: “No, pero pará. ¿Cómo aguantaste? Decinos”.

Al referirse a su historia de amor con el arquero de Boca Juniors, Eliana no ocultó su admiración por su esposo, asegurando que, aunque muchos puedan pensar lo contrario, Romero siempre fue claro en sus deseos de formar una familia. ”No, pero él es un amor. No parece futbolista. Ese es el tema. Él quería todo rápidamente: casarse, tener hijos, formar una familia, todo”, explicó Eliana con una sonrisa, añadiendo que aunque al principio de su matrimonio la pareja no contaba con grandes recursos, la conexión emocional y la visión de futuro compartida fueron los pilares que consolidaron su relación.

La conversación tomó un tono aún más divertido cuando Wanda lanzó un comentario irónico: ”Rapidísimo. Asegurarse el 50% al toque”, haciendo referencia al sentido práctico de Guercio al unirse en matrimonio con Romero. Ante esta broma, Eliana respondió con naturalidad y sinceridad: ”Si no tenía ni un mango cuando me casé”, lo que provocó más risas en el set y reflejó el ambiente distendido que reina en el programa.

"Como las tuyas": Callejero Fino criticó algo muy personal de Wanda Nara y estalló Telefe

En un episodio candente de Bake Off Famosos, Callejero Fino no se dejó intimidar por la presencia de Wanda y Zaira Nara, ofreciendo una respuesta picante que sorprendió a todos. La situación se desató cuando Zaira preguntó al cantante de RKT sobre su fin de semana, a lo que él respondió que había estado realizando recitales en la Costa.

La conversación se tornó más divertida cuando Zaira le preguntó sobre la canción que más le piden sus fans. Callejero Fino mencionó que es "Yo le doy perreo" y, con buen humor, pidió a las hermanas que lo acompañaran moviéndose al ritmo.

Sin embargo, tras interpretar su tema, Wanda comentó que la canción “tenía solo dos palabras”. Fue entonces cuando Callejero Fino lanzó su contundente respuesta: “Igual que las tuyas”, en alusión a los éxitos de la conductora, como Bad Bitch y Money. La picante interacción dejó a las hermanas riendo, pero también generó un gran revuelo en las redes sociales y en el set del programa, evidenciando la chispa entre los artistas.