Cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad de Santa Fe
La jornada se presentará fresca y ventosa en la capital provincial, con probables precipitaciones matutinas que irán disminuyendo hacia el cierre del día.
Este sábado 24 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana, se prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, mientras que por la tarde descenderá al 40%. Por la noche, no se esperan lluvias.
En cuanto al viento, soplará del sur durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, rotará al sudeste y mantendrá una intensidad similar.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas templadas, viento intenso y una probabilidad de lluvias que disminuirá hacia el final del día, de acuerdo con el pronóstico del SMN.
El sábado estará marcado por lluvias durante la mañana y ráfagas de viento en Santa Fe.
Pronóstico extendido
Para el domingo, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.
El lunes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 22°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.
Finalmente, el martes se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.