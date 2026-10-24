Este sábado 24 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, se prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, mientras que por la tarde descenderá al 40%. Por la noche, no se esperan lluvias.

En cuanto al viento, soplará del sur durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, rotará al sudeste y mantendrá una intensidad similar.

De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas templadas, viento intenso y una probabilidad de lluvias que disminuirá hacia el final del día, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

El sábado estará marcado por lluvias durante la mañana y ráfagas de viento en Santa Fe.

Pronóstico extendido

Para el domingo, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.

El lunes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 22°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.

Finalmente, el martes se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 24°. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.