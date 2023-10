La muerte de Mariana Moyano no solo sacudió al ámbito periodístico. También dejó en estado de shock a las miles de personas que seguían atentamente sus opiniones y sus participaciones en distintos medios de comunicación. Últimamente se había volcado a las redes sociales, y fue allí, en Twitter, donde se concentraron las despedidas y los recuerdos hacia su figura. Pero también las preguntas: ¿Qué le pasó?

Moyano tenía 54 años y falleció de una manera que puede llamarse insólita y también muy trágica. Estaba internada hacía tres semanas en el Hospital del Quemado con más de la mitad de su cuerpo (un 60 a 70 por ciento) afectado por las quemaduras que le provocó un inexplicable accidente casero. En los últimos días un virus intrahospitalario acabó con su vida. Deja aquí una hija de 11 años.

¿Cómo fue el accidente casero que le terminó costando su vida? El relato es estremecedor y en muchos puntos increíble. "Lo primero que es curioso es que todo sucedió el día de su cumpleaños. En su cumpleaños quiso preparar un asado, y trató de encender el fuego o armar un brasero con alcohol. Eso generó una explosión y las quemaduras en gran parte de su cuerpo", contaron en Socios del espectáculo.

Quien había dado las precisiones era el "Tuny" Kollman, que además de compañero de trabajo de Moyano había sido un gran amigo suyo. "Hacía tres semanas que estaba internada en el Hospital del Quemado, donde le practicaron varias cirugías pero no pudieron sacarla adelante. En realidad, lo que pasó fue que hace unos días se le metió en el organismo una bacteria, un virus intrahospitalario", agregaron.

Fue entonces que compararon lo que le sucedió a Moyano con lo que le pasó, hace un tiempo, a Sebastián Estevanez: "Al principio se había especulado con la explosión de una garrafa. Pero no. Quiso prender un asado con alcohol y esa combustión tremenda le agarró casi todo el cuerpo. Fue algo muy parecido a lo que le pasó a Sebastián Estevanez. Lo mismo. Queriendo prender el fuego en una parrilla explotó y se le quemó la cara. Por suerte el pudo recuperarse, pero Mariana no".

"Nadie lo puede creer, y mucho no se sabía, no trascendió. Había llamado la atención que había dejado de postear en Twitter cuando era tan activa, y más en una época de elecciones donde ella era muy participativa y daba muchas opiniones. No se sabía nada casi hasta que hoy se dio a conocer su fallecimiento. Están todos sorprendidos y conmovidos por su muerte", cerraron en Socios.