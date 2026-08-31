Las Leonas regresaron hoy a la Argentina después de consagrarse campeonas del mundo por tercera vez en su historia, y fueron recibidas por una multitud en el aeropuerto de Ezeiza.

Entre aplausos, banderas y cánticos de “¡Dale campeón, dale campeón!”, cientos de personas se acercaron para recibir al seleccionado argentino de hockey sobre césped, que volvió al país con la medalla de oro después de una consagración histórica en Países Bajos.

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Argentina derrotó a Países Bajos por 3-1 en la definición por shoot-outs, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario. El título tuvo un condimento especial: Las Leonas se consagraron en el Wagener Stadium de Amstelveen, en territorio neerlandés y ante unas 10.000 personas.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó el Mundial invicto y logró vencer como visitante a Países Bajos, las actuales bicampeonas olímpicas, que además defendían el título mundial.

Majo Granatto: “El deporte es muy importante para el país”

Una de las protagonistas de la final fue Majo Granatto, quien convirtió el empate ante Países Bajos y llevó el partido a la definición por shoot-outs.

A su llegada a Ezeiza, la jugadora de Santa Bárbara destacó la importancia de la consagración y valoró especialmente la manera en la que el equipo afrontó la final.

“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros”, expresó.

🇦🇷 🏆 Las Leonas llegaron al país con la Copa del Mundo



🏑 Al grito de "Dale campeón", el seleccionado argentino fue recibido por cientos de fanáticos en Ezeiza después de la consagración en el Mundial ante Países Bajos.



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Granatto también contó cómo viven las jugadoras las horas posteriores a la consagración: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”.

Pero además dejó un mensaje que trascendió lo deportivo y apuntó directamente a la necesidad de fortalecer el deporte argentino.

“El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, reclamó la campeona del mundo.

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El entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, habló tras el regreso de la Selección argentina al país luego de la consagración en el Mundial y destacó el trabajo realizado durante los últimos dos años. “El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final”, aseguró en diálogo con TN.

Ferrara resaltó además las claves que llevaron al equipo a conquistar el título: “Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”.