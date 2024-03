Tras la eliminación de Denisse González, la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) parecía que quedaba más relajada que otras veces, pero solo era un espejismo. Durante la madrugada, dos de los participantes le pusieron tensión al juego y sacaron a relucir sus herramientas de juego: ejecutaron la fulminante y la espontánea.

De acuerdo a todos los comentarios que circulan por las redes, la fulminada sería una mujer. Hay diferentes cuentas de fanáticos que especulan que puede ser Rosina Beltrán la que haya quedado directamente en placa.

El dato más importante es que el periodista Diego Poggi, que conduce el streaming que muestra por la madrugada la transmisión del reality, arriesgó que Juliana “Furia” Scaglione podría haber sufrido la fulminante.

Este lunes podría saberse el nombre de quién fue fulminado y quién ejecutó esa nominación, junto a un momento insólito: Santiago del Moro contó que reingresará al reality, Lisando Navarro, quien había quedado eliminado hace dos semanas.

“Esta noche la casa se va a congelar y Licha va a entrar”, anunció el conductor al aire de El Club del Moro (La 100). Además, detalló cuál es la misión especial que le asignaron.

De esa manera, Santiago dio a conocer en su programa radial que Lisandro volverá a estar cara a cara con el resto de sus compañeros. “Va a buscar algo y se va”, explicó él y aclaró que no podía dar más detalles.

“No me digas que se olvidó a una jugadora y se la va a llevar porque me descompongo”, lanzó Maju Lozano en ese momento aunque del Moro no le brindó ninguna respuesta.