Después una tensa jornada, en la que la casa despidió a otra jugadora, la emoción volvió a invadir a Gran Hermano (Telefe) cuando este jueves Santiago Algorta y Ulises Apóstolo recibieron a sus mamás. De los retos y advertencias de la madre del uruguayo a las palabras de aliento de la cordobesa, el Congelados provocó todo tipo de emociones en los participantes.

Una vez que las sirenas comenzaron a sonar, el primero en recibir a su visita fue Santiago. La puerta giratoria le dio la entrada a Rosario, quien en los primeros segundos no pudo encontrar a su hijo, ya que el uruguayo se encontraba junto a Luciana y Luz cerca de los dormitorios. Después de dar vueltas por el lugar, la mujer se reunió con el joven.

“No me esperabas, estoy feliz de estar este ratito contigo, me estaba haciendo mucha falta. Te quiero mucho. Estamos muy orgullosos de ti. No te muevas, porque si no sabés que te va a salir muy caro”, comenzó diciendo la madre de Algorta.

Luego, la mujer continuó detallando cómo veía a su hijo: “Queremos que te quedes, sabemos que estás muy feliz acá, que estás dando todo y estás donde tu querés estar estar. Nos estamos divirtiendo un montón con todo esto, obvio que te extrañamos muchísimo”.

Pero más allá de las palabras de amor, Rosario le llamó la atención a su hijo: “Te vemos bien, eso nos da tranquilidad, queremos que juegues, que te diviertas, que te enfoques en el juego, no te distraigas. Ya todo lo otro lo vas a poder hacer afuera si Dios quiere. Así que ahora disfrutá esto que es tu sueño y está siendo una realidad. Disfrutalo, no te quedes con las ganas de nada”.

Como si fuera poco, volvió a advertirlo una vez más: “Ahora tengo dos retos para ti, te oí muchas veces decir que te querés quedar a vivir acá. No te pienses, no te quedás a vivir acá. El otro, no pises más el sillón. Te adoro”.

Así las cosas, llegó el turno de Ulises. Mientras los jugadores se preparaban para realizar un desfile por el jardín, las alarmas comenzaron a sonar. Mientras sostenía la mano de Luciana, quien lo acompañaba por la pasarela, el cordobés recibió a su mamá.

Un abrazo y unas palabras de aliento 🥹 Ulises recibió a su mamá en la casa ❤️



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/aSxoB5sbW9 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 31, 2025

“Toda la familia estamos bien, tu papá, tus hermanos, tus sobrinas, tus amigos, compañeros, primos. Acá traigo unas figuras del Cura Brochero. Todo el mundo está mandándote lo mejor”, comenzó diciendo Rosana al ver a su hijo.

Luego, la cordobesa continuó: “Tranquilizate, vos no hace mucho, me dijiste: “Mamá, cuando siento que estoy mal, me quebranto, me acuerdo de vos, de tus fuerzas, de tu entereza”. Eso es lo que necesitamos que pongas a prueba ahora, en funcionamiento. Para jugar este juego que has elegido. Toda tu vida, lo que has hecho, lo hiciste solito. Te quiero tanto. Toda la fuerza del mundo hijo mío. Como siempre te lo he dicho, vos podés”.

Una vez que el Big anunció el descongelamiento, Ulises se arrodilló en el piso, extendió los brazos y gritó al cielo: “Gracias Dios, gracias Córdoba, gracias por estar conmigo. Gracias mamá”. Inmediatamente, sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Fuera de la casa, ante la consulta de Santiago del Moro, Rosana dio más detalles de la personalidad de su hijo: “Es enroscado, los dos hermanos de él son tranquilos, Ulises tiene más complicaciones. Creo que le ayuda el sentido del humor. Nosotros en Córdoba sentimos que Córdoba es el interior, y a su vez vivimos en el interior de la provincia de Córdoba, en Despeñaderos. Tampoco es el último de los confines, él lo exagera”.