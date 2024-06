Don Omar, uno de los pioneros del reggaetón, ha anunciado que padece cáncer. El autor de temas como Danza Kuduro, Dile o Dale Don Dale no ha desvelado qué tipo de enfermedad tiene, pero sí ha querido lanzar un comunicado en Instagram junto con una imagen en la que se puede ver al cantante con una pulsera del Orlando Health de Estados Unidos, centro en el que está recibiendo tratamiento.

“Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”, ha escrito en sus redes sociales. Los mensajes de apoyo al cantante no han tardado en llegar. “Mantén la cabeza alta, hermano. La salud es una bendición”, ha publicado Sean Paul. “Cómo?”, ha escrito Juan Magán, el ‘rey’ del electrolatino en España y compañero de la industria.

Hace un mes, Don Omar recibió un reconocimiento de parte del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por su destacada figura dentro del género, un pionero a quien rindieron homenaje por “su impacto innovador en la música urbana”.

Puede interesarte

“Estamos más que emocionados de agradecer a la comunidad de la UAM por este increíble reconocimiento. La música urbana se trata de hacer resonar la voz del cambio social en todo el mundo. Inspirados en nuestras ricas raíces caribeñas, hemos creado melodías que resuenan profundamente, especialmente con la juventud. La música rompe todas las barreras, y ser celebrado aquí es un gran honor, un verdadero hito para el futuro de la música”, agradeció entonces el artista a la organización.

Uno de los visionarios del género

Don Omar ha sido un pilar fundamental a la hora de impulsar la popularidad global del género urbano junto con figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón. Sus canciones no sólo eran las más esperadas de los recopilatorios veraniegos de Caribe Mix, también la banda sonora de una música centrada en la libertad y el disfrute. Una seña de identidad que, dos décadas después, copa las listas de éxitos en todos los países.

Puede interesarte

Su álbum debut, The Last Don, publicado en 2003, y el posterior éxito de Meet The Orphans, en 2010, son considerados pilares fundamentales en la historia y el desarrollo del reggaetón y la música latina. La amalgama de subgéneros que Don Omar ha sabido integrar en su currículum sonoro, combinando ritmos caribeños con otros más urbanos y contemporáneos, refleja la evolución constante de su arte. Danza Kuduro, en particular, no solo marcó un hito en su carrera, sino que también se convirtió en un himno global que trascendió las barreras culturales y geográficas.