Después de meses de enojo y diversas situaciones indignantes, María Becerra decidió expresar su bronca contra una persona del ámbito de la música que buscaba bajarla de muchos festivales y perjudicar su carrera. La Nena de Argentina canalizó todos sus sentimientos en un reggaetón de la vieja escuela llamado ‘Primer Aviso’, el cual busca poner un freno a este abuso.

En colaboración con Ivy Queen, la joven de Quilmes manifiesta su irritación e impotencia y se mete en los aspectos difíciles de la industria musical, sobre todo para las mujeres. Justamente, la canción nació en un momento de mucho enojo para la cantante de ‘Corazón Vacío’. En medio de una charla, su productor musical, Xross, le recuerda que aún tenía ese beat y ahí empezaron a crear la letra.

María, que actualmente se encuentra participando del festival de Viña del Mar, resaltó que inicialmente el tema iba a ser una canción solista: “Iba a ser mi descargo pero cuando le mandé el tema a Ivy, para que ella coree mis barras e hiciera Ad Libs como todos los demás, me mandó directamente un verso porque se sintió identificada porque tenía mucho para decir. Me encantó la idea porque me di cuenta que no era la única a la que le pasaban estas cosas …y obvio cuando mandó su verso quedamos locos".

En línea con lo que vivió la argentina, la criada en Puerto Rico expresa: ¨El verdadero empoderamiento está en la acción no en un simple hashtag. Y en ‘Primer Aviso’ lo que quise fue tomar acción mediante la empatía de haber vivido lo que María Becerra menciona en su tema. Las colaboraciones que nacen del corazón se tornan maravillosas. Cuando yo comencé en este género para mí fue muy difícil, tuve que marcar mi terreno. En verdad me siento muy identificada con las cosas que ella está diciendo porque yo tuve que sacar mis ovarios a pasear y soy muy notoria por mi carácter, pero yo pienso que si hubiera sido de otra forma nadie sabría quién es Ivy Queen”.

La canción, que representa el primer corte del nuevo álbum de La Nena de Argentina, se grabó tanto en Estados Unidos como en Argentina. Dado que la artista puertorriqueña se sumó a último momento, el videoclip fue desdoblado para poder tener a ambas sin perder la idea original pensada por Maria Becerra y Julián Levy, director del videoclip.

Desde Miami, se sumó la participación de Ivy Queen, mientras que en Buenos Aires la locación elegida fue el barrio porteño de Lugano con María y un gran elenco de bailarines y jóvenes de la zona. En el barrio porteño se vivió una revolución total. ¨Fue increíble, desde que hice esta canción quería que el videoclip fuese ranchando en un barrio. La canción habla un poco de mis orígenes, de la forma en la que me criaron y educaron, lo que me hizo ser quien soy. Así que tenía que ser en un barrio si o si”, dijo María sobre el proceso de creación del videoclip.

Por último, la cantante se refirió al lugar de grabación: “Grabamos en unos monoblock parecidos a los que había por casa. Pusimos a actuar a gente local, los bailarines vinieron de distintos barrios del conurbano: Lanús, Quilmes, Varela. Para muchos de ellos este fue su primer proyecto así de grande y eso nos encanta porque era también la idea del video, que fuera una experiencia, darle visibilidad a nuestra gente. Me hubiera gustado que alguien hiciera eso conmigo cuando era chica”.