La influencer española Laura Méndez que se volvió viral meses atrás por sus violentos videos contra la Argentina por haber pinchado durante una estadía en el país, grabó un video para llamar a votar a Javier Milei, y volvió a ser blanco de todo tipo de reacciones negativas en su contra.

En su visita a la Argentina, la mujer se quejó de forma muy despectiva por dijo que pinchó dos veces mientras manejaba desde Bariloche hacia El Chaltén, algo que aseguró que "nunca le pasó en la vida". De base, recorrió unos 1.400 kilómetros, que representan unos 400 más que la mayor distancia dentro del territorio español peninsular.

Luego de generar muchísimas repercusiones, y generar un sinfín de repudio, en las últimas horas la española reapareció con un contenido dirigido a los argentinos por "seguir votando peronismo", ya que cree que "el país está en la mierda misma".

Entre sus insólitos argumentos contra el candidato Sergio Massa, Méndez señaló que hay "gente que no come carne hace más de un año o que no se puede permitir una bandeja de sushi para cenar", y atacó a los votantes. "¿En qué cabeza cabe? Os merecéis lo que tenés. Van a llegar a Cuba y Venezuela", espetó.

"Un paquete de tabaco vale un euro en Argentina y 5 en España, pero los argentinos no lo pueden pagar. Después dicen que son los mejores, pero están en la mierda. Sería mejor que los volviéramos a conquistar", concluyó la despectiva influencer española.

Tal como ocurrió en aquella oportunidad contras las rutas argentinas, la influencer de viajes recibió muchísimas reacciones negativas. Los usuarios repudiaron su mensaje y hasta la respondieron con burlas.

Argentinos, Quieren terminar como cuba o Venezuela ? Tienen una inflación de 140 % y quieren poner al que los llevo a esa inflación como presidente? Despierten antes que sea tarde ! @agusantonetti @clarincom @LANACION @JonatanViale @vivicanosaok @todonoticias @LLibertadAvanza pic.twitter.com/mK4Vdz6uA4 — Laura Méndez (@lauramendezde) October 30, 2023

Hace 200 años que nos chupa un huevo lo que diga una gallega https://t.co/Lomzln5EUN — Agostina Conci (@laconci_) November 1, 2023

Lo que esta gallega no entendió es que la única constante desde 1810 es que no queremos ser España y nos chupa un huevo su opinión https://t.co/adjkCg7Lq5 — Luis Eduardo Esquivel (@luiseduesquivel) October 31, 2023

a esta la estamos bardeando los de massa y los de milei por igual porque mandar gallegos a cerrar el orto cierra la grieta, es como bardear a tu hermanito, solo entre nosotros podemos, al de afuera bala https://t.co/LLK0HTVv1l — Bel Bozzolo (@bel_bozzolo) November 1, 2023