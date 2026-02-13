La actriz comunicó el nacimiento de su tercer hijo a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto al recién nacido y agradeció a su entorno por el acompañamiento durante todo el proceso

Juana Repetto fue mamá por tercera vez y eligió anunciarlo con el tono íntimo y cercano que la caracteriza. Este jueves nació Timoteo, fruto de su vínculo con Sebastián Graviotto, y la actriz compartió la primera imagen junto al recién nacido a través de sus redes sociales, donde mantiene un diálogo permanente con su comunidad.

“Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shuanis por el aguante de todos estos meses. De corazón se los digo”, escribió en una historia de Instagram en la que se la ve recostada, a cara lavada, sosteniendo al bebé en brazos. En la postal apenas se distingue la manito del pequeño, en una escena cargada de ternura y naturalidad. Sin maquillaje, con la bata de internación y visiblemente emocionada —aunque algo cansada—, Juana confirmó así la llegada de su tercer hijo.

La noticia había comenzado a circular algunas horas antes, cuando el periodista Guillermo Barrios la dio a conocer en su cuenta de X (ex Twitter). “¡Nació Timoteo! El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 kilos. ¡Mamá y bebé están divinos me cuentan! ¡Felicidades!”, escribió el comunicador, llevando tranquilidad sobre el estado de ambos. Según detalló, el nacimiento fue por cesárea programada y la intervención se realizó con éxito.

Tal como la propia actriz había anticipado días atrás, el parto se dio sin la presencia del padre del bebé. Sebastián Graviotto, instructor de esquí y expareja de Juana, se encuentra trabajando fuera del país y no pudo llegar para el nacimiento. “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, había explicado ella en sus redes, respondiendo a las preguntas de sus seguidoras.

De esta manera, quien la acompañó en la sala fue su mamá, Reina Reech, una presencia clave en este momento tan significativo. Mientras tanto, sus hijos mayores —Toribio y Belisario— quedaron al cuidado de familiares y amigos.

Timoteo es el tercer hijo de Juana Repetto. La actriz ya es mamá de Toribio, a quien decidió tener sola a través de un donante anónimo, y de Belisario, también fruto de su relación con Graviotto. Este nuevo nacimiento marca el inicio de una etapa distinta para la actriz, ya que la llegada del bebé se da tras la separación de Sebastián, con quien estuvo en pareja durante cinco años y de quien se distanció en abril de 2025.

La propia Juana había contado que el embarazo se gestó en un encuentro casual que mantuvieron cuando ya estaban separados. Luego de confirmarlo, explicó que con su expareja estaba todo bien, que él se haría cargo del bebé, pero que ambos habían decidido seguir adelante con sus vidas por separado.

Durante todo el embarazo, la influencer compartió con honestidad cada instancia del proceso. Habló del cansancio, de los cambios físicos, de las emociones encontradas y también de sus miedos. En varias oportunidades confesó que la cesárea le generaba ansiedad. “Todo me asusta de la cesárea. Me da miedo paniquearme en el momento”, admitió días antes del nacimiento, mostrando la vulnerabilidad con la que suele abordar estos temas.

Fiel a su estilo frontal, Juana convirtió esta gestación en un proceso abierto con su comunidad virtual, a quienes llama cariñosamente “Shuanis”. Les habló de la sensibilidad del último tramo, de la ansiedad por conocer a su bebé y de cómo imaginaba la dinámica familiar con tres hijos. También hubo espacio para responder críticas, algo habitual en su vida pública: defendió sus decisiones personales con humor y firmeza, reafirmando su manera de transitar la maternidad.

Ahora, con el bebé ya en brazos, Juana Repetto comienza un nuevo capítulo. Entre la emoción del puerperio, el desafío de reorganizar la rutina familiar y el acompañamiento de su círculo íntimo, la actriz atraviesa horas intensas y felices.