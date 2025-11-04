Este lunes por la mañana el fuego comenzó a avanzar en un edificio de departamentos ubicados en avenida San Lorenzo al 760, entre calles Maipú y Lucas González, en el este de Concordia.

Frente al edificio se encontraba una camioneta Renault Kangoo (de color gris oscuro) con una soga asomando desde el tanque de combustible. Previamente, vecinos de la zona habían alertado a la policía de que una persona estaría intentando prender fuego distintos vehículos.

El hombre en cuestión, que terminó detenido, es el dueño del complejo habitacional y, según trascendió, actuó así “por venganza”, ya que se habría separado de su expareja, que vive en el lugar, y tras una denuncia no podía acercarse a los departamentos de planta alta ni a la mujer, aunque llamativamente podía trabajar en la planta baja del lugar, donde tenía sus elementos de trabajo.

De adentro hacia afuera

Según las primeras pericias, el hombre habría prendido fuego un vehículo en el interior del garaje, con el objetivo de que el avance de las llamas afectara al resto de los vehículos y, finalmente, al edificio junto a la camioneta que se encontraba fuera del lugar.

Hasta el lugar acudió personal policial de la Comisaría Décima que atravesó las llamas que salían del garaje y logró detener al hombre.

Hasta el lugar acudió personal policial de la Comisaría Décima que atravesó las llamas que salían del garaje y logró detener al hombre, herido en el rostro y desvanecido, en la parte trasera de los departamentos.

Puede interesarte

Además, al incendio acudió personal de Bomberos Voluntarios, junto con una dotación de Bomberos Zapadores y el servicio de ambulancias de la Municipalidad de Concordia.