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domingo 09 de agosto de 2026
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autor
Belén Fedullo
Mirador Provincial
NOTAS DEL AUTOR
Murió un motociclista de 65 años tras ser arrollado por un colectivo
Concordia: detuvieron a una mujer que hizo una compra millonaria de bebidas y envió un comprobante falso
Concordia: detuvieron a un hombre tras iniciar un incendio en su propio edificio
Piden prisión perpetua para el joven que asesinó a una mujer e incendió su casa en Concordia
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Concordia: detuvieron al conductor del bus turístico de la ciudad por abuso sexual
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Concordia: hallaron muerto a un policía buscado desde el viernes
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