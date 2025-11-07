Este miércoles 5 de noviembre, por la noche, el personal de la Comisaría Primera de Concordia realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Giuliani, entre Brown y Leguizamón, en el marco de una causa por una presunta estafa con la compra de bebidas alcohólicas que se investiga en la fiscalía del Dr. Martín Núñez.

El procedimiento se originó luego de la denuncia de un comerciante de Villaguay, propietario de un local de bebidas, que relató que fue contactado por WhatsApp por un supuesto cliente interesado en comprar gran cantidad de bebidas. La entrega fue pactada para horas de la tarde del miércoles 5 de noviembre, en una vivienda de calle Giuliani al 200, de Concordia.

En el lugar, una mujer y un adolescente de unos 15 años recibieron la mercadería, que consistía en 180 botellas de Fernet Branca (750 ml), 126 botellas de vino espumante Lui Brut Nature (Pinot Noir), 66 botellas de Chandon Extra Brut y 60 botellas de vodka Smirnoff, entre otras bebidas.

Según el damnificado, los compradores enviaron un comprobante falso de Mercado Pago por un monto de $4.571.000, simulando haber realizado el pago. Al advertir el engaño, el comerciante dio aviso inmediato a la policía.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el comisario Mario Mattio y el personal de la comisaria Primera se constituyeron en el domicilio y montaron un operativo cerrojo, mientras se aguardaba la orden judicial. Posteriormente, el Juzgado a cargo del Dr. Ives Bastián autorizó el allanamiento, donde se secuestró la totalidad de las bebidas denunciadas.

Puede interesarte

Por disposición del fiscal José Arias, se ordenó la detención de la moradora, una mujer de 58 años conocida en el barrio como “La Pastora”.