El hecho ocurrió en medio de una pelea entre dos familias. Una menor utilizó un arma blanca y terminó cobrándose la vida de una joven de 26 años.

Una violenta pelea entre dos familias del noreste de Concordia terminó en tragedia este martes por la tarde, cuando una adolescente de 14 años apuñaló y mató a una joven mujer de 26 años.

El hecho ocurrió cerca de las 17.15 horas en el barrio Llamarada, más precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Lieberman, donde se desató una feroz trifulca entre las familias Priette y Sampietro.

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De acuerdo a los datos recabados, en medio de la batahola se utilizaron distintos elementos como palos y cuchillos. Fue entonces cuando la menor identificada como Abigail Estefanía P. asestó una certera puñalada en el pecho de su vecina Jesica Noemí Bravo, alcanzando el corazón.

Gravemente herida, Bravo fue trasladada de urgencia por un vecino hasta el Hospital Masvernat, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

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La Policía intervino en el lugar y logró restablecer el orden tras la violenta confrontación. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir dado que la autora del crimen es menor de edad. Además, se supo que por el momento detuvieron a una persona y no se descartan mas detenidos.

El violento episodio conmocionó a los vecinos del barrio, quienes señalaron que los conflictos entre las familias involucradas venían de larga data y que este martes alcanzaron su punto más dramático.