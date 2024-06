En la madrugada del martes, Guillermo, un hombre de 42 años residente del barrio de Almagro, se dirigió a su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 1900, el cual suele alquilar mediante una aplicación, para recuperar las llaves de su último inquilino. Después de tocar el timbre repetidamente y no recibir respuesta, decidió ingresar, descubriendo que su departamento había sido saqueado.

"Confié y me estafaron", expresó la víctima del robo en una entrevista. El ladrón se llevó un televisor, un sistema de sonido y varios electrodomésticos, sumando una pérdida total de $2.700.000.

El incidente comenzó con la reserva del departamento a través de una aplicación de alojamiento para turistas. Guillermo explicó que la estadía estaba programada solo para la noche del lunes, ya que el inquilino tenía un vuelo el martes. Al no obtener respuesta desde el interior del departamento, Guillermo se preocupó. "Pensé que se había quedado dormido, así que entré para despertarlo y que no perdiera su vuelo. Pero al entrar, me di cuenta de que se había llevado todo", relató.

Al inspeccionar la vivienda, Guillermo notó que el inquilino había robado un televisor Smart de 50 pulgadas y su soporte, un equipo de sonido, una tostadora eléctrica, un microondas y otros objetos de valor, la mayoría de los cuales estaban destinados a mejorar la estancia de los huéspedes.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, que mostraron al delincuente entrando y saliendo varias veces, cargando una maleta, bolsas y un paquete que aparentemente contenía el televisor. "Ahora veo que hubo señales, como que hizo la reserva solo tres días antes y me pagó en efectivo. En su momento confié", reflexionó Guillermo.

Tras realizar la denuncia policial, Guillermo comenzó a rastrear sus pertenencias en Marketplace, la plataforma de ventas de Facebook. Durante su búsqueda, descubrió que los artículos robados ya estaban a la venta y logró identificar al presunto ladrón. En la publicación, el sospechoso había compartido fotos de los objetos robados y los ofrecía por una suma superior a $600.000.

Actualmente, Guillermo está proporcionando los últimos detalles a la Policía de la Ciudad, aunque, según comenta, sin mucho éxito. "Estoy decepcionado, me tienen de un lado para otro y no hacen nada. Ahora quiero ver si la Justicia actúa cuando ya has identificado al culpable", concluyó.