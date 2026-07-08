La casa más famosa del país se conmovió con el ingreso de Luci durante la dinámica “Congelados”. Emanuel no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su madre después de varios meses de aislamiento.

La emoción volvió a apoderarse de Gran Hermano con una nueva edición de "Congelados", la dinámica en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben la visita de un ser querido.

En esta oportunidad, quien ingresó a la casa fue Luci, la madre de Emanuel, protagonizando una de las escenas más conmovedoras de la temporada.

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Apenas se abrió la puerta y Emanuel reconoció a su mamá, no pudo evitar quebrarse. Aunque debía respetar la consigna del juego y permanecer inmóvil, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras escuchaba las palabras de aliento de Luci.

Ema vivió un Congelados muy especial con la visita de su mamá 🥹💕



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Visiblemente emocionada, Luci aprovechó los pocos minutos que tuvo dentro de la casa para transmitirle tranquilidad y recordarle lo orgullosa que está de su participación en el reality.

Emanuel, que lleva varios meses aislado de su familia, escuchó cada palabra conmovido y sin poder contener el llanto, en una escena que emocionó tanto a sus compañeros como a los televidentes.

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Como suele ocurrir con los momentos más sensibles de Gran Hermano, el ingreso de Luci rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Los usuarios destacaron la emoción genuina del participante y el cariño que mostró su madre durante la visita, mientras que otros aseguraron que fue uno de los momentos más emotivos de esta edición del programa.