El ingreso de Chocolatito en el Congelados de Gran Hermano emocionó a Yipio, pero un llamativo gesto antes de irse desató una ola de teorías entre los fanáticos.

La gala de Congelados de este jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) regaló uno de los momentos más emotivos de la noche con el ingreso de Chocolatito, el novio de Yipio. Sin embargo, además del esperado reencuentro de la pareja, un detalle de su visita despertó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos del reality.

Apenas cruzó la puerta de la casa, el joven saludó a todos los participantes antes de ir directo al encuentro de la uruguaya. "Buenas noches, muchachos, cómo dicen que les va. Tranquilos todos quietos, todos. Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo", expresó. Acto seguido, abrazó y besó a Yipio, en un momento cargado de emoción.

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Luego continuó con un mensaje dedicado exclusivamente a ella: "Mi vida, cómo estás. Qué linda que estás, esos ojitos, mi amor. Qué lindos que están todos, chicos. Son hermosos". "Te amo", agregó.

"Chocolatito", la pareja de Yipio, entró a la casa durante el "congelados" ❤️



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En su breve paso por la casa, Chocolatito aprovechó para llevarle tranquilidad sobre su familia. "Tu madre está hermosa. Aumentó de kilos. Está divina. Tu hija te ama con locura. Está súper orgullosa de vos", le contó. Cabe recordar que semanas atrás Yipio había abandonado temporalmente la competencia debido a un problema de salud de su mamá y luego regresó al reality.

Antes de despedirse, el visitante sorprendió con un gesto que no pasó inadvertido. "Permiso. Me voy a sacar mi saco. Se los voy a dejar por acá, chicos", comentó mientras dejaba la prenda dentro de la casa.

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Por último, le dedicó unas últimas palabras a su pareja que también llamaron la atención de los seguidores del programa. "Te amo, Gisela Paola. Aguante, Andrea del Boca", lanzó antes de retirarse.

Pero si hubo algo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales fue precisamente el saco que dejó dentro de la casa. Apenas terminó el segmento, numerosos usuarios comenzaron a preguntarse si la prenda escondía algún mensaje para los participantes y pidieron que la producción la revisara. "Dejó un saco que Gran Hermano lo revise", fue uno de los comentarios que más se repitió entre los fanáticos del reality.