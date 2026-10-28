La búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, tuvo un trágico desenlace. Este miércoles 28 de octubre confirmaron que la mujer fue encontrada sin vida, después de tres semanas de incertidumbre y numerosos operativos policiales.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre la causa de muerte, que deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Su desaparición había generado preocupación entre familiares, docentes y vecinos de la zona.

La desaparición de Nancy Godoy

La docente había salido de su domicilio el 6 de octubre para dirigirse al establecimiento educativo donde trabajaba. Según la reconstrucción inicial, el último contacto con su familia se produjo el 7 de octubre, a través de un mensaje de WhatsApp enviado a su hijo.

Su regreso estaba previsto para el 9 de octubre, pero nunca volvió a su casa. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia presentó una denuncia el 15 de octubre.

A partir de ese momento, se desplegaron importantes operativos de búsqueda en la zona rural de Esquina, con la participación de efectivos policiales, bomberos, perros rastreadores, drones y personal especializado.

La investigación permitió reunir distintos elementos que llevaron a la Fiscalía a considerar la hipótesis de un posible femicidio, incluso antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo.

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Cinco detenidos y una investigación por femicidio

Por el caso permanecen detenidas cinco personas, aunque con diferentes imputaciones.

Entre los principales acusados se encuentra Ireneo Zarza, capataz de una estancia ubicada cerca de la escuela donde trabajaba Godoy. También fueron imputados Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas por el delito de femicidio.

Según informó Noticias Argentinas, a Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

Las otras personas acusadas son Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

La Justicia deberá determinar el grado de participación y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Las pruebas encontradas durante los allanamientos

Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en una construcción rural donde vivía Zarza, ubicada a unos 150 metros de la escuela.

En ese lugar, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas, entre ellas una campera que podría haber pertenecido a Nancy Godoy.

Los elementos fueron secuestrados para realizar estudios genéticos y establecer si tenían relación con la desaparición de la docente.

Durante otros allanamientos también se encontraron prendas de vestir, cuchillos y objetos con manchas que fueron enviados a peritar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Esquina, que había confirmado que los procedimientos continuarían hasta esclarecer lo sucedido.

Con el hallazgo del cuerpo, la causa ingresa en una nueva etapa, en la que las pericias forenses serán fundamentales para reconstruir las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de los acusados.