Una mujer radicó una denuncia en la Comisaría de San José de Feliciano porque, según sostuvo, el cuerpo del bebé que le entregaron no sería el de su hijo recién nacido. “La Policía se encarga de recepcionar la denuncia como corresponde, luego ya queda en manos de la Fiscalía”, confió una fuente vinculada a la investigación al portal Chajarí al Día, al remarcar que el hecho sucedido el miércoles deberá ser esclarecido en sede judicial.

El relato de la madre apunta directamente al procedimiento llevado adelante en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se produjo el parto el pasado 13 de agosto. Según lo expuesto, el recién nacido falleció a los pocos días por causas que no trascendieron.

La situación se tornó aún más dolorosa este miércoles, cuando la familia se disponía a despedir a la criatura en una sala velatoria de San José de Feliciano. En ese momento, al observar el cuerpo entregado por las autoridades sanitarias, los familiares advirtieron inconsistencias.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el cuerpo presentaba signos de congelamiento y no coincidía con el de su bebé. El detalle más llamativo habría sido el cordón umbilical que todavía conservaba el pequeño. Según lo consignado por el medio local Despierta Feliciano, la mujer recordó que a su hijo ya se lo habían cortado.

La denuncia movilizó a las autoridades judiciales. El hecho, por su gravedad, requiere determinar tanto la trazabilidad del cuerpo entregado como los procedimientos internos en el hospital donde se produjo el nacimiento y posterior fallecimiento.

Después de radicada la denuncia, se apersonaron en el lugar las autoridades judiciales, quienes ordenaron medidas urgentes para esclarecer la situación. Entre ellas, se incluyen actuaciones respecto del efector de salud donde ocurrió el parto y pericias específicas sobre el cuerpo entregado.

Por el momento, no trascendieron versiones oficiales del hospital Masvernat, mientras que desde la Fiscalía se mantiene estricta reserva en torno a la investigación. El eje de las pesquisas se centrará en confirmar la identidad del cuerpo y revisar los protocolos seguidos en la morgue y en el área de neonatología.