Un grupo de vecinos hizo un descubrimiento estremecedor: dentro de una caja de zapatos, a la vera de la ruta, encontraron el cuerpo sin vida de un bebé. El hecho fue denunciado de inmediato a la policía, que mantiene un fuerte hermetismo mientras avanza la investigación.

El cuerpo del bebé fue hallado junto al camino, dentro de una caja dispuesta a un costado de la Ruta 21, en la localidad de Otumpa, en Santiago del Estero, Inmediatamente, los vecinos que lo descubrieron alertaron a la policía, que desplegó personal policial, a la División Criminalística para preservar el área y recoger pruebas.

Bajo la supervisión directa de la Fiscalía de turno, los peritos realizaron las primeras tareas en la escena, tomando fotografías y recolectando indicios que permitan reconstruir cómo llegó el cuerpo hasta allí.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, no se sabía la identidad ni la edad del bebé, y los especialistas médicos deberán establecer si se trata de un recién nacido o de un feto producto de un aborto reciente.



El estremecedor hallazgo

El descubrimiento se produjo cuando un hombre que recorría un basural ubicado a la vera de la ruta, a 180 km de la capital provincial, en busca de residuos plásticos para vender, encontró el cuerpo de un bebé dentro de una caja, cubierto con trapos y una bolsa de harina.

De acuerdo al relato del hombre que lo halló, el cadáver habría sido arrojado por el primero de los dos camiones recolectores de residuos que trabajaron durante la mañana del martes. “Cuando llegó el camión cayó la bolsa. Y cuando la abrí, encontré el cuerpito de un varoncito, ya grande, bien formado. Estaba envuelto con ropa con sangre. Lo puse en una caja y lo aparté del lugar para que no lo coman los perros y llamé a la policía. Nunca me imaginé una situación así. Estoy muy angustiado” relató Dionisio Montenegro, el joven que descubrió el cuerpo.

Según informó el diario El Liberal, la autopsia confirmó que el bebé había nacido con síndrome de Down hace aproximadamente cinco días, con un peso de 2,150 kilos y luego murió a causa de una asfixia. Los investigadores creen que el cuerpo fue ocultado adrede dentro de la bolsa y luego dentro de un canasto, que luego llegó hasta el basural a bordo de un camión recolector.

Hipótesis y primeros indicios

Los investigadores no descartan ninguna posibilidad y esperan los resultados de la autopsia para conocer la edad gestacional, la causa exacta de muerte y el momento en que se produjo el deceso.

Los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde un equipo de forenses y médicos policiales lleva adelante los estudios correspondientes. Al mismo tiempo, la policía intenta rastrear cámaras de seguridad y testimonios de personas que pudieran haber visto movimientos extraños en la zona durante las últimas horas.

Otumpa, una localidad de pocos habitantes ubicada al norte de Santiago del Estero, vive por estas horas una profunda consternación. La noticia se esparció rápidamente y muchos vecinos se acercaron al lugar, aún custodiado por efectivos policiales.