Brandon Eliseo Rearte, un nene de un año y ocho meses, fue encontrado muerto en un canal de riego de la localidad tucumana de Marapa, después de haber estado varias horas desaparecido. Por el caso ddetuvieron a sus padres y a dos familiares más.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción y alcanzó a la madre del nene, de 20 años; a su padre de 24; a una tía de 28; y a la pareja de ella, de 43.

El hallazgo del cadáver se produjo este sábado en terrenos de la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas. El pequeño había sido visto por última vez el sábado a la mañana en el barrio San Cayetano, en el departamento Juan Bautista Alberdi.

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Tras advertir que el niño no estaba, sus familiares hicieron la denuncia y al poco tiempo se desplegó un operativo en el que participaron agentes policiales, bomberos y brigadas de rescate.

La tarea duró varias horas y alcanzó distintos sectores de la ciudad, entre los que se contaron caminos, zonas de vegetación y cursos de agua cercanos. La búsqueda también convocó a vecinos del lugar.

Sin resultados positivos, luego de varias horas encontraron el cuerpo en un canal de la zona. La causa quedó caratulada como muerte dudosa y sigue bajo investigación.

En tanto, según señalan los medios locales, la justicia no dio precisiones sobre los motivos de las detenciones, ni tampoco aclaró si alguno de los cuatro tuvieron alguna responsabilidad en la muerte del bebé.

Tras el hallazgo, especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal trabajaron allí para reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió.

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En medio de la incertidumbre y la conmoción que el episodio generó en el pueblo, los investigadores evalúan la posibilidad de que el bebé se hubiera caído al canal situado en cercanías del barrio San Cayetano y que la corriente de agua lo hubiera trasladado hasta el sector donde finalmente lo encontraron. Es una alternativa que todavía tiene que ser comprobada.

En tanto, la justicia deberá establecer cómo ocurrió la muerte y reconstruir las circunstancias que llevaron a que Brandon cayera dentro del canal, así como también tendrá que determinar qué ocurrió con él durante el lapso en el que permaneció desaparecido.