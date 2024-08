Una joven que trabajaba en la barra del local bailable ubicado en Ruta Nacional 8 y Alvear, denunció al propietario por abuso sexual. El hecho se produjo el último fin de semana y este lunes el empresario fue aprehendido. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias imputativa y cautelar, mientras avanza la investigación.

En diálogo, la víctima (reservamos su identidad), que desde el mes de marzo se desempeñaba como empleada, relató lo sucedido: “Yo estaba trabajando en la barra de atrás, adentro del boliche bailable. Cerca de las 5.40 fui al baño, donde me tocó esperar porque había chicos de relaciones pública. Cuando llega mi turno, S. me empuja con el cuerpo y me mete al baño; como la puerta estaba rota, se traba y es ahí cuando me empieza a tocar, besar el cuello, pecho. En todo momento lo empujaba y le decía que no quería, que me dejara ir, pero trataba a la fuerza de sacarme la ropa, que no lo logró porque no lo dejé”.

Y agregó: “Él se empieza a sacar el pantalón y el bóxer. Ahí es cuando lo empujo, hago fuerza y abro la puerta. Me toma del brazo para que vuelva a entrar, pero como ya estaba desnudo y había gente, no salió, se quedó adentro unos minutos y luego sí terminó saliendo”.

La noche terminaba y la joven decidió buscar resguardo en compañeros y compañeras de trabajo para poder volver sin riesgo a su casa. Al día siguiente, decide no sólo hacer un descargo en las redes sociales, contando parte de lo ocurrido, sino también presentar la denuncia formal en el Ministerio Público de la Acusación que derivó en la aprehensión del empresario.

“Luego de lo que me sucedió a mí, me enteré que ya habían pasado otros casos, incluso una vez realizada la publicación se pusieron en contacto otras chicas que también atravesaron situaciones similares, hasta algunas eran menores de edad”, señaló.

Si bien por el momento es la única denuncia presentada en el MPA, no se descarta que se sumen nuevos testimonios a la causa.