La muerte de un bebé de 11 meses generó conmoción y momentos de tensión durante la madrugada de este viernes en el Hospital Santa Rosa de Villaguay. El pequeño había sido trasladado por su madre debido a un cuadro de fiebre alta y falleció en el centro asistencial por causas que aún no fueron determinadas oficialmente.

Tras conocerse el deceso, se vivieron escenas de profundo dolor dentro del centro asistencial. Un video al que accedió Elonce mostró a la madre llorando con el cuerpo de su hijo en brazos, mientras familiares y personal sanitario intentaban contener la situación.

Momentos después, el padre del niño llegó al lugar visiblemente alterado y junto a la madre cuestionaron la atención médica brindada en el nosocomio. Ambos acusaron una presunta “mala atención” y señalaron que el fallecimiento del bebé se habría producido luego de la intervención médica.

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Fuentes de la Departamental policial de Villaguay confirmaron que los padres fueron recibidos posteriormente por el director del hospital, Federico Reichel, quien les brindó explicaciones sobre las actuaciones realizadas por la médica de guardia y la pediatra que asistieron al niño.

Hasta el momento, el hecho no fue judicializado debido a que los padres no realizaron una denuncia formal ante la Policía ni ante la Justicia.

A través de una publicación en redes sociales, la madre expresó su dolor y cuestionó duramente la atención recibida. “Hijo que llevé solo por fiebre y te terminaron matando”, escribió, al tiempo que sostuvo que durante la asistencia médica “al intubarte te lastimaron la garganta y te echaron líquido en los pulmones”.

Mientras tanto, se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del bebé y la eventual realización de actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.