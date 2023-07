Confirmaron la muerte de Alfredo “Tanque” Rojas, el exjugador e ídolo de Boca Juniors.

Este viernes, 16 de junio, el mundo del fútbol se vio sacudido por la muerte de Alfredo “Tanque” Rojas, el histórico exjugador de Boca Juniors. Tenía 86 años.

Según trascendió, el Tanque Rojas se desvaneció en una cochera ubicada en Retiro. Horas más tarde, luego de ser atendido de urgencia, el personal del SAME confirmó su muerte.

Quién fue Tanque Rojas

Nacido el 20 de febrero de 1937 en Lanús, Alfredo Rojas, mejor conocido como “Tanque” por su físico corpulento, arribó a Boca Juniors para reemplazar a Paulo Valentim. Fue el goleador del equipo en 1965, año en el que ganaron el torneo de Primera División.

A lo largo de su carrera en Boca, Rojas disputó 197 partidos y llegó a anotar 89 goles con ocho expulsiones. Su presencia en el área y su capacidad goleadora lo convirtieron en un jugador influyente en el club.

Además de su paso por el Xeneize, Tanque defendió las camisetas de otros clubes como Lanús, Celta de Vigo, Real Betis, River Plate, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Peñarol, O’Higgins y Universidad Católica.

También representó a la Selección Argentina en el Mundial de Suecia 1958, donde la Albiceleste quedó eliminada en la primera ronda; y en Inglaterra, en 1966, donde el seleccionado nacional llegó a cuartos de final.

Según indicó el mismo Rojas en una entrevista, su entrega y espíritu de lucha dentro del campo de juego provenían de su mezcla de sangre belga y argentina. “Esa combinación me hizo un poco europeo y un poco americano. Me sirvió mucho para mi profesión, para ser un luchador en la cancha. Mamé las costumbres europeas del trabajo y la educación”.

Aunque Rojas aprendió un oficio en su juventud, fue su madre quien lo alentó a seguir una carrera como futbolista profesional.

“Llegué a ser aprendiz de bobinador en Constitución aunque a los 17 años dejé porque ya jugaba en la primera de Lanús”, precisó. Y remarcó: “Mi madre me dijo que para recibirme de bobinador había tiempo; para el deporte, no. Es decir: me vio condiciones y me alentó para que fuera jugador”.

Fue entonces cuando dejó de lado su aprendizaje como bobinador en los ferrocarriles para dedicarse al fútbol, donde su talento se hizo evidente rápidamente.