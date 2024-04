Este dálmata llamado Charlie es la personificación perruna del emoji con ojos de corazón. Desde que era un cachorro, Charlie ha tenido dos distintivas manchas con forma de corazón alrededor de los ojos. Tomando en cuenta esta adorable característica—además de su personalidad juguetona, así como su compañerismo y lealtad— ¡es imposible no enamorarse de él!

Charlie no siempre tuvo estas dos marcas tan especiales. Cuando Halieigh, su humana, lo adoptó a las siete semanas de nacido, el cachorro casi no tenía manchas. Los corazones tomaron forma hasta su cuarto mes, y solo se volvieron más evidentes con el tiempo. Ahora, con un año de edad, Charlie no pasa desapercibido.

Al igual que otros perros y gatos de aspecto especial, Charlie no está consciente de que sus ojos de corazón lo han convertido en una celebridad de Internet. Es como cualquier otro cachorro y le gusta pasear por la playa, ir de excursión y acurrucarse con su humana. Continúa hacia abajo para ver algunos de nuestros retratos favoritos de Charlie. Después, asegúrate de seguir sus aventuras en su popular cuenta de Instagram.