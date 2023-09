Luciano Zazzarini tiene 25 años y es de la localidad de Cañada del Ucle -departamento General López-. Hace un mes se recibió de ingeniero agrónomo. Además es martillero público y corredor inmobiliario.

Vivió hasta los 8 años en la zona rural de Cañada y desde entonces se reparte entre el pueblo y el campo junto a su familia. “Mis bisabuelos vinieron de Italia, se asentaron en esta zona, precisamente en la Estancia La Riviere de Cañada del Ucle y Los Quirquinchos, donde desde el principio estuvieron en el actual casco que hoy seguimos nosotros. No va a faltar mucho para los 100 años en el mismo lugar, por lo que tenemos un gran sentido de pertenencia y cariño por la chacra”, dijo en contacto con Notife.

Su trabajo actual es netamente agrícola. No hacen nada con animales. Con maquinaria propia mantienen su tierra y prestan servicios a terceros de cosecha. Pero la pasión por el campo y las nuevas tecnologías lo llevaron a montar un emprendimiento paralelo: compartir en redes sociales lo que pasa detrás de las tranqueras todos los días.

“La parte de mostrar un poco lo que es el día a día en el campo surge de la propia necesidad, de ver contenido con cierto valor o que muestre propiamente lo que se hace. Hay muchos generadores de contenido actualmente, pero somos pocos los que realmente mostramos el campo como es. Mi idea siempre fue transmitir la pasión por lo que hago, inculcar el sentido del campo argentino a los jóvenes, y potenciar a aquellos que ya están en el ciclo productivo”, explicó.

Lucho, busca desprenderse de la etiqueta de “influencer” y apunta a que sus seguidores lo vean como uno más pero que “genera contenido” en las redes. “Mantengo una relación activa con todos los seguidores a través de mensajes, WhatsApp, Facebook. Lo que más muestro son las máquinas trabajando, reparaciones, restauraciones, información técnica sobre los ciclos productivos, y también lo que se hace en el día a día”, remarcó.

Admite que “siempre quise ser auténtico” y que “cada uno tiene su estilo”, aunque considera que “muchos de los que generan contenido son genios” en el manejo de redes. “A mi, personalmente, lo que me inspira es la propia esencia del campo, del productor, y mostrar las cosas para ese público directo y captar la atención de gente externa que quiere saber cómo es el campo”, valoró.

Amoldarse a los tiempos

Años atrás, era impensada la deconstrucción de estereotipos como sí se da hoy. Es más frecuente “cruzarse” en los feed, las historias o los muros con la dinámica agropecuaria. “Sin dudas que es una evolución constante de los medios de comunicación. Hoy es esto, hay que aprovecharlo y sacarle todo lo positivo que tiene y genera”, asegura. Para luego agregar: “Además de lo que es producción, tengo venta de maquinaria agrícola y pensando a futuro quiero realizar remates rurales y negocios inmobiliarios, por lo que las redes ayudan un montón en difusión, publicidad y ventas. Lo que sí, siempre busco que todo lo que publico sea útil, divertido y llevadero”.

Muchas veces en la vida digital de “Zazza” gana la improvisación por sobre la planificación al momento de “qué postear”. “Aunque hay videos a los que dedico el tiempo que necesitan para que queden bien. Generalmente esos son los informativos, para así lograr llegar correctamente con el mensaje”.

Particularmente en Instagram (donde tiene cuenta verificada y 27 mil seguidores), sube historias a diario; reels y publicaciones según ocasión. Cuando hay más trabajo son más y cuando no, menos.

“Mi plataforma preferida es Instagram por la fluidez del contenido, la posibilidad de subir con la máxima resolución y también porque es la red social que más usa la gente. También estoy mucho tiempo en WhatsApp y Facebook, pero más para la parte de ventas”.

De hecho, dedicarle tiempo a contar nuevas historias, tiene beneficios: “Es una fuente de ingresos más para quien se toma el trabajo de hacer publicidades o canje. La plataforma no paga por seguidores ni contenido, aunque yo lo hago porque me gusta, más allá de si genera o no. Hoy es una herramienta muy importante, y la llegada qué hay es increíble. Siempre se presentan grandes oportunidades”, señaló.

Por otra parte, tomando en cuenta el contexto económico, la sequía, las medidas que afectan al campo y a los productores, recibe consultas, sugerencias y propuestas a diario, “ya sea por cómo hacemos algunas cosas, recomendaciones, productos que usamos; cuando comienza la época en la que más se aplica la ingeniería y los cultivos avanzan, ahí comienza la parte más teórica y de aplicación de mi carrera”.

Confiesa que “continuamente partidos políticos se contactan para promocionarse a través de las redes” y que eso es “algo muy común entre los que generamos contenido”. “De todas formas, la única posibilidad de evitar discusiones es no involucrarse. A veces hay algunos ida y vueltas, pero generalmente quien me sigue apoya el campo, y eso es lo importante”.

Y cerró: “Nací para esto, es mi lugar en el mundo. No hay algo que no me guste. Pero creo que lo que más me apasiona es poder tener todo prolijo, la maquinaria y los cultivos, analizar todo, buscar alternativas, ver la dinámica de las cosas. Sin dudas que lo disfruto, y no me imagino de otra manera”.