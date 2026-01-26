Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

El SMN emitió un alerta amarillo para altas temperaturas. Esto implica que el calor puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El organismo informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 38º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1008.4 hPa, viento del Este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 23° y una máxima de 37°. Se espera cielo mayor nublado a lo largo de toda la jornada. Con posibilidad de chaparrones durante la mañana.

Para el miércoles se mantendría el cielo mayprmente cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 25º y una máxima de 35º.

Finalmente, el jueves cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 26º y una máxima de 37º.