Lanzada a desarrollar su faceta como cantante, Wanda Nara avisó que está por rodar un nuevo videoclip correspondiente a su próximo lanzamiento musical y abrió una convocatoria popular a través de sus redes sociales para quien quiera participar del mismo.

Después de haber dado a conocer las canciones “Bad Bitch” y “O Bicho Vai Pegar”, la mediática ya está preparando la siguiente y avisó que ya está en pleno rodaje del clip. Y a través de una foto que subió a sus historias de Instagram, hizo un pedido a sus seguidores. “Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 80 años para mi nuevo videoclip”, contó la hermana de Zaira Nara. Y derivó la convocatoria hacia su estilista y asistente todoterreno Kennys Palacios, arrobándolo en la publicación.

Un rato después, el propio Kennys compartió este mensaje y agregó un dato más para quienes quieran participar de esto: “En lo posible, gente de zona norte”.

El pasado fin de semana Wanda dio su primer show en vivo en el marco de la fiesta Bresh. Acompañada de un cuerpo de bailarinas y una pista, la mediática apareció de manera sorpresiva y, vestida con un conjunto deportivo oversized en colores negro, verde y amarillo, cantó sus hasta ahora únicas dos canciones.

El pasado martes Nara estuvo de invitada en el programa Sería Increíble (Olga) y adelantó un fragmento de su próxima producción, probablemente para la que está rodando este videoclip. Fue en diálogo con Nati Jota, Damian Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, conductores del ciclo. y mostró unos segundos de “Tóxica”, tal como se titulará el tema. “Un pedacito... No está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”, le pidieron los conductores del ciclo. Y Wanda les cumplió el pedido: tomó su celular y la canción comenzó a sonar. “¿Querías que te llame? Te estoy llamando, ¿por qué no respondes?”, se escucha a la mediática en los primeros segundos del track. Luego quiebra la voz y entona: “¿Querías que cambie, ahora sabes qué? No cambio nada y te bloqueo... Tóxica”.