El conflicto empezó entre los adolescentes durante un partido de fútbol, pero la violencia escaló cuando llegaron los adultos a buscarlos.

Lo que debía ser una jornada de alegría y celebración por el Día del Estudiante terminó en escándalo en una escuela secundaria de Villa Urquiza, en Córdoba. Todo comenzó cerca del mediodía, cuando una pelea entre alumnos durante un partido de fútbol desató una cadena de violencia que involucró a los padres y hasta a la Policía.

Un padre relató que el conflicto surgió en pleno festejo organizado por los chicos de quinto y sexto año. La pelea fue grabada en videos que circularon entre los grupos.

Puede interesarte

“Hubo una pelea en un partido de fútbol y se sumó gente de otros cursos. Para separarlos, los encerraron en diferentes aulas”, contó un testigo.

Las autoridades del colegio, según denunciaron los padres, no avisaron lo que sucedía. Los adultos se enteraron por otros medios y fueron directo a buscar a sus hijos.

Puede interesarte

Sin embargo, cuando llegaron, no los dejaron entrar y la situación se salió de control: los padres empezaron a discutir y la pelea escaló hasta llegar a los golpes.

La violencia fue tal que la policía tuvo que intervenir para intentar frenar el caos. “Vino hasta la Guardia de Infantería”, relató el padre, que pudo retirar a su hijo del colegio luego del caos.