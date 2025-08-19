Un delincuente entró a robar a un kiosco de Córdoba y le disparó al empleado luego de que activara la alarma. El joven se salvó de milagro y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El violento episodio ocurrió este sábado al mediodía en un comercio ubicado sobre la avenida Donato Álvarez al 9020, en la capital cordobesa.

En la secuencia que captó las cámaras del kiosco se puede observar cómo el ladrón encapuchado ingresó al lugar, amenazó al empleado con un arma y luego se acercó hasta él.

El joven, asustado, activó la alarma y el delincuente le disparó y escapó.

El hecho duró apenas unos segundos. La bala atravesó una pared de durlock, quedó incrustada en un muro del negocio vecino, pero no alcanzó a herir a nadie.

“Entró a robar. Tenía un arma 9 milímetros. Estaba cargada. Se la mostró al chico que estaba atendiendo y la cargó en frente suyo”, contó el dueño del kiosco.

En el mismo sentido, añadió: “Gracias a Dios no ocurrió nada y no hay heridos”. Además, precisó que el ladrón le había pedido al empleado que se metiera en el baño. “Fue en ese momento donde el chico activó el sensor de pánico que tenemos en el lugar”, explicó.

De todas maneras, aunque se fue rápido, el asaltante alcanzó a llevarse aproximadamente $40.000 de la caja registradora.

Por último, el dueño del local detalló que este tipo de episodios de inseguridad son frecuentes en el barrio. “Es una zona liberada. Tenemos sobre todo muchos problemas con los limpiavidrios que fuerzan puertas y roban artículos de almacén”, lamentó.