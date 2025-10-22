Una escena digna de película quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del 911 en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba. Dos jóvenes aprovecharon que un colectivo de la empresa Coniferal se encontraba detenido y cometieron un robo relámpago desde afuera del vehículo.

El video muestra cómo uno de ellos le hace “piecito” a su cómplice para que se eleve y, en apenas segundos, manotee un celular por la ventanilla abierta de un pasajero que viajaba en la unidad. Tras el robo, ambos escaparon corriendo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este martes y fue detectado en tiempo real por los operadores del 911, que dieron aviso inmediato a la Policía de Córdoba. Rápidamente, un móvil acudió al lugar y detuvo a uno de los sospechosos, un adolescente de 16 años, mientras que el otro logró fugarse.

Durante el procedimiento, los efectivos debieron utilizar armamento de letalidad reducida para dispersar a un grupo de personas del sector que intentaron impedir la aprehensión, arrojando elementos hacia los uniformados.

#INSEGURIDAD #INSOLITO haciendo "piecitos" delincuente de 16 años como un cómplice se trepan a las ventanillas de un colectivo para robar celulares. Fue en barrio Ciudad de Mis Sueños a plena luz del día. La policia confirmó que esta preso. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/jPi7L44zJC — Leonardo Guevara (@leoguevara80) October 22, 2025

El detenido fue trasladado a sede policial y se recuperó el teléfono sustraído, que fue devuelto a su propietario.

Puede interesarte

El video del robo, difundido por fuentes policiales, muestra con claridad la secuencia: el menor, que acababa de bajar del colectivo, regresa corriendo, recibe impulso de su cómplice y logra alcanzar el celular por la ventana, antes de escapar a toda velocidad.