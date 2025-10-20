La Policía provincial busca averiguar los motivos del asesinato ocurrido este domingo. El hecho ocurrió en la calle.

Una mujer falleció en la madrugada de este domingo luego de haber sido trasladada a un hospital zonal con un disparo en el pecho. La encontraron en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba y al momento no trascendieron las causas del ataque.

La víctima estaba gravemente herida en la intersección de Quintuco y Pincén en la zona oeste de la capital provincial, cuando fue hallada por la Policía. Los agentes solicitaron asistencia médica urgente y coordinaron el traslado de la mujer al Hospital Eva Perón, donde los profesionales de la salud constataron su deceso, a raíz de la herida de bala que presentaba en el tórax. La paciente de 37 años ingresó sin signos vitales.

Puede interesarte

De acuerdo con la información recopilada, los primeros peritajes estuvieron a cargo de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 1, encabezada por la doctora Andrea Martín Aresti. El equipo judicial trabaja en el análisis de las pruebas y siguiendo distintas líneas de investigación para determinar los motivos y las circunstancias que rodearon el crimen. Por el momento, no hay personas detenidas.

Puede interesarte

El personal de la fuerza provincial realizó un cerrojo en la zona e inició el relevamiento de testimonios entre vecinos y personas que pudieron haber presenciado los hechos o tener información relevante para la causa.

En tanto, desde el Ministerio Público solicitaron colaboración para el esclarecimiento del caso.