Isaías Barrera tenía 20 años y permanecía internado con el 95% del cuerpo quemado en la capital provincial. Mientras sus seres queridos aseguran que fue víctima de un crimen, la Justicia intenta determinar cómo se originó el incendio.

Un joven de 20 años murió este lunes después de permanecer dos días internado con el 95% del cuerpo quemado tras un dramático episodio ocurrido en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba.

Mientras la Justicia intenta determinar cómo se inició el fuego, la familia de la víctima, identificada como Isaías Barrera, sostiene que fue atacado por su pareja y reclama que el caso sea investigado.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una casa ubicada sobre la calle Zeballos al 1200. Tras prenderse fuego, el joven salió corriendo envuelto en llamas por la calle en busca de ayuda. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad.

Un joven de 20 años murió al sufrir quemaduras, presuntamente autoinfligidas, en el 95% de su cuerpo en el departamento cordobés de Marcos Juárez y su familia denunció un supuesto ataque cometido por su novia.

La víctima, identificada como Isaías Barrera, falleció el lunes por la… pic.twitter.com/cOoreGsJ2a — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 15, 2026

Las impactantes imágenes muestran cómo varios vecinos lo asistieron, mientras que una mujer logró apagar el fuego con una frazada. Luego, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Ayerza. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Isaías fue derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde murió este lunes.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Epelde de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la casa y establecer las circunstancias del incendio.

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El reclamo de la familia

Los familiares de Barrera rechazan la hipótesis de un accidente y aseguran que el joven fue víctima de un ataque. En las últimas horas realizaron una movilización para exigir justicia y pidieron que se investigue la responsabilidad de su pareja.

La madre de la víctima afirmó públicamente que su hijo “fue prendido fuego”. Además, según trascendió en medios locales, un vecino declaró haber visto a una mujer tirar combustible sobre el joven antes de que comenzaran las llamas. Ese testimonio forma parte de la investigación y deberá ser corroborado por la Justicia.

Por su parte, la pareja de Barrera declaró ante la policía que desconocía cómo se originó el incendio y sostuvo que Isaías estaba limpiando una moto cuando ocurrió el hecho.

Si bien la fiscalía se inclina a una hipótesis vinculada a un accidente doméstico, no descarta otras líneas de investigación.